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रॉकेट बना ये शेयर, 1 दिन में 14% की तेजी; 3 महीने में निवेशकों का पैसा हुआ डबल! अभी और ऊपर जाएगा स्टॉक?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • ऑटो कंपोनेंट कंपनी NRB Bearings का शेयर 8 जून को करीब 14% उछलकर ₹441 के 52-हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गया
  • मार्च 2026 के अपने ₹213 के निचले स्तर से यह शेयर लगभग 98% चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो गया है
  • आने वाले समय में ₹500-₹525 का स्तर भी देखने को मिल सकता है
रॉकेट बना ये शेयर, 1 दिन में 14% की तेजी; 3 महीने में निवेशकों का पैसा हुआ डबल! अभी और ऊपर जाएगा स्टॉक?

ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की प्रमुख कंपनी NRB Bearings के शेयरों ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोमवार 8 जून को कंपनी का शेयर करीब 14% की जोरदार छलांग लगाकर 52-हफ्तों के नए उच्च स्तर ₹441 पर पहुंच गया। खास बात यह है कि मार्च 2026 में ₹213.10 के अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर से यह शेयर महज तीन महीने के भीतर लगभग 98% उछल चुका है, यानी जिन निवेशकों ने मार्च के आसपास इस शेयर में निवेश किया था, उनका पैसा लगभग दोगुना हो गया है।

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हालांकि, बाजार में उस दिन कमजोरी देखने को मिली और सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन NRB Bearings के शेयर में खरीदारी का जबरदस्त उत्साह बना रहा। शुरुआती कारोबार में भारी वॉल्यूम देखने को मिला और बीएसई व एनएसई पर करीब 7.3 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹252 करोड़ रही।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, शेयर में आई इस तेज तेजी के पीछे एक बड़े ब्लॉक डील की भी भूमिका रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की करीब 4.5% हिस्सेदारी का सौदा एक्सचेंजों पर हुआ है। हालांकि, खरीदार और विक्रेता की पहचान अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बड़े निवेशकों की दिलचस्पी ने शेयर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की।

पूरे वित्त वर्ष 2026 में 77% बढ़ा कंपनी का मुनाफा

अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ₹372 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹329 करोड़ था। वहीं EBITDA 17% बढ़कर ₹74 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन 19.5% तक पहुंच गया। कंपनी का शुद्ध लाभ (PAT) भी मजबूत रहा और पूरे वित्त वर्ष 2026 में मुनाफा 77% बढ़कर ₹146 करोड़ हो गया। यह प्रदर्शन बताता है कि कंपनी सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि अपने कारोबार में भी लगातार सुधार कर रही है।

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शेयर का टारगेट प्राइस

तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि ₹400 का स्तर अब इस शेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर शेयर इस स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो आने वाले महीनों में ₹500 से ₹525 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हालांकि, RSI फिलहाल 80 के करीब है, जो संकेत देता है कि शेयर अल्पकाल में थोड़ा ओवरबॉट स्थिति में है। ऐसे में कुछ मुनाफावसूली या छोटी गिरावट देखने को मिल सकती है।

इसके बावजूद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कंपनी की स्थिति मजबूत नजर आती है। ऑटोमोबाइल और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती मांग, बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक "Buy on Dips" यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं।

शेयर परफॉर्मेंस

NRB Bearings Ltd के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक यह शेयर 13.08% उछलकर ₹436.10 पर कारोबार कर रहा था। दिनभर के कारोबार में शेयर ने ₹50.45 की मजबूत बढ़त दर्ज की, जिससे यह अपने 52-हफ्ते के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया। पिछले 3 महीनों में यह शेयर निवेशकों को शानदार रिटर्न दे चुका है और मार्च 2026 के निचले स्तर से लगभग दोगुना हो चुका है।

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NRB Bearings ने पिछले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है और मजबूत नतीजों के दम पर यह शेयर आगे भी निवेशकों की वॉचलिस्ट में बना रह सकता है। हालांकि, किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा बना रहता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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