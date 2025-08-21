NPS Trust raises stake to 5 08 percent in this Tata Group stock do you have NPS ट्रस्ट ने टाटा समूह की इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, ₹1400 पार जाएगा भाव!, Business Hindi News - Hindustan
NPS ट्रस्ट ने टाटा समूह की इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, ₹1400 पार जाएगा भाव!

शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) ने टाटा समूह की इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.08% कर ली। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून, 2025 तक, एनपीएस ट्रस्ट के पास 4.93% हिस्सेदारी थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:33 PM
Tata Group stock: टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास के शेयर आज गुरुवार के कारोबारी सेशन में चर्चा में रहे। कंपनी के शेयर आज बीएसई पर ₹1,363.05 प्रति शेयर पर खुले और ₹1,373.95 प्रति शेयर का इंट्राडे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) ने टाटा समूह की इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.08% कर ली। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून, 2025 तक, एनपीएस ट्रस्ट के पास 4.93% हिस्सेदारी थी।

क्या है डिटेल

एंजेल वन के इक्विटी तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक राजेश भोसले के अनुसार, पिछले दो सत्रों में वोल्टास के शेयरों में गिरावट आई है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान सकारात्मक बना हुआ है और कीमतें प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रही हैं। भोसले ने आगे कहा, "पिछले हफ़्ते कीमतों ने एक बुलिश आइलैंड रिवर्सल गैप छोड़ा था और 1320 के आसपास का यह गैप जोन मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरी ओर, अगला प्रमुख प्रतिरोध 1420 के आसपास देखा जा रहा है जो पिछले स्विंग हाई और 200DSMA के साथ मेल खाता है।"

जून तिमाही के नतीजे

एयर-कंडीशनिंग निर्माता और इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता कंपनी ने जून तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 58% की गिरावट दर्ज की, जो कुल ₹140.61 करोड़ रहा। यह गिरावट बेमौसम बारिश और मानसून के समय से पहले आने के कारण हुई, जो इसके कूलिंग विभाग पर पड़ा। टाटा समूह की इस कंपनी की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, पिछले वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में कंपनी ने ₹335 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। वित्त वर्ष 2026 की जून तिमाही के दौरान, कंपनी का राजस्व 20.22% घटकर ₹3,912.29 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹4,903.91 करोड़ था।

