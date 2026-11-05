1 दिसंबर से बदल जाएंगे NPS के नियम, कर्मचारियों को जानना जरूरी!

मुख्य बातें

PFRDA ने NPS (National Pension System) के तहत स्कीमों के नाम और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने के नियमों में किया बदलाव।

NPS New Rules 2026: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए एक अहम बदलाव आने वाला है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS स्कीमों के नाम और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों का मकसद NPS निवेशकों के लिए अलग-अलग पेंशन स्कीमों को समझना और उनकी तुलना करना आसान बनाना है। खासतौर पर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्कीम चुनते समय निवेशक को उसकी चुनी हुई कैटेगरी या रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

PFRDA ने 2 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर में यह साफ किया है कि अलग-अलग पेंशन फंड और PoP (Point of Presence) प्लेटफॉर्म पर स्कीमों को किस तरह नाम दिया जाएगा और निवेशकों के सामने कैसे पेश किया जाएगा।

NPS स्कीम के नाम में क्या बदलेगा?

PFRDA ने MSF (Multiple Scheme Framework) के तहत आने वाली पेंशन स्कीमों के लिए एक समान नामिनेशन की व्यवस्था तय की है।

नई व्यवस्था में स्कीम के नाम के लिए एक तय फॉर्मेट का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग पेंशन फंड की स्कीमों के नाम देखकर निवेशक आसानी से उनकी पहचान कर सकें।

रेगुलेटर ने यह भी स्पष्ट किया है कि A से E तक के कैटेगरी कोड स्कीम के नाम का हिस्सा नहीं होंगे।

अगर किसी पेंशन फंड के पास एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा स्कीम हैं, तो हर स्कीम का नाम अलग और स्पष्ट होना जरूरी होगा।

स्कीम की कैटेगरी और रिस्क की जानकारी भी जरूरी

निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक स्कीम की जानकारी को लेकर है। अब पेंशन फंड को विज्ञापन, मीडिया और अन्य सार्वजनिक सामग्री में सिर्फ स्कीम का नाम दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। स्कीम के साथ उसकी पूरी कैटेगरी या ग्रोथ कैटेगरी की जानकारी भी देनी होगी। इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि वे किस तरह की स्कीम देख रहे हैं और उसका रिस्क लेवल क्या है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई निवेशक “Balanced Growth – Medium Risk” कैटेगरी चुनता है, तो उसके सामने उसी कैटेगरी की स्कीमें दिखाई जानी चाहिए।

PoP प्लेटफॉर्म पर अब क्या दिखेगा?

PFRDA ने PoP (Point of Presence) प्लेटफॉर्म के लिए भी नियम स्पष्ट किए हैं। आम तौर पर, जो PoP अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उन्हें निवेशक की चुनी हुई कैटेगरी में सभी पेंशन फंडों की उपलब्ध स्कीमें दिखानी होंगी। इससे निवेशक एक ही कैटेगरी में मौजूद अलग-अलग पेंशन फंड की स्कीमों को देखकर अपने विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, PoP किसी खास पेंशन फंड की स्कीम को लिस्ट में ऊपर दिखा सकता है और किसी एक स्कीम को पहले से चुनकर भी रख सकता है, लेकिन इसके बावजूद चुनी गई कैटेगरी में बाकी पेंशन फंडों की स्कीम दिखाना जरूरी होगा।

App या वेबसाइट के लिए अलग नियम

अगर कोई पेंशन फंड खुद PoP लाइसेंस भी रखता है, तो कुछ परिस्थितियों में उसके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अलग व्यवस्था होगी। अगर निवेशक अपनी इच्छा से सीधे किसी पेंशन फंड की वेबसाइट या ऐप पर जाता है और वहीं से अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी होती है, तो उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसी पेंशन फंड की स्कीमें दिखाई जा सकती हैं, यानी नियम इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेशक NPS अकाउंट खोलने के लिए किस प्लेटफॉर्म और किस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है।

NPS स्कीम चुनते समय अपनाएं ये प्रक्रिया

नई व्यवस्था में निवेशक के सामने स्कीमों की लंबी लिस्ट सीधे रखने के बजाय पहले उसकी पसंद को समझने पर जोर दिया गया है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म निवेशक से स्कीम के प्रकार, कैटेगरी या उसकी जोखिम लेने की क्षमता से जुड़ी पसंद लेगा। इसके बाद उसी चयन के अनुरूप स्कीमें दिखाई जाएंगी। यही व्यवस्था NPS सेंट्रल और CRA (Central Recordkeeping Agency) के प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी। इन प्लेटफॉर्म पर भी निवेशक की चुनी हुई कैटेगरी के भीतर सभी पेंशन फंडों की स्कीम दिखानी होंगी।

एक आसान उदाहरण से समझें

मान लीजिए कोई NPS निवेशक बैलेंस्ड ग्रोथ– मीडियम रिस्क विकल्प चुनता है। इसके बाद स्क्रीन पर उसी कैटेगरी में उपलब्ध अलग-अलग पेंशन फंडों की स्कीमें दिखाई जाएंगी। निवेशक उनके बारे में जरूरी जानकारी देखकर तुलना कर सकता है और अपनी पसंद की स्कीम चुन सकता है। वहीं, अगर कोई निवेशक सीधे किसी खास पेंशन फंड की अपनी वेबसाइट या ऐप पर जाता है और वहीं से NPS अकाउंट खोलता है, तो उसे केवल उसी पेंशन फंड की स्कीमें दिखाई जा सकती हैं।

निवेशकों के लिए क्या बदल जाएगा?

1 दिसंबर 2026 से लागू होने वाले इन नियमों का सीधा असर NPS निवेशकों के ऑनलाइन अनुभव पर पड़ सकता है।

मुख्य बदलाव ये हैं।

NPS स्कीमों के नाम के लिए एक समान व्यवस्था।

स्कीम के साथ कैटेगरी या ग्रोथ कैटेगरी की जानकारी।

PoP प्लेटफॉर्म पर चुनी गई कैटेगरी में सभी पेंशन फंडों की स्कीमों का प्रदर्शन।

स्कीम चुनने से पहले निवेशक की कैटेगरी या रिस्क पसंद को प्राथमिकता।

सीधे पेंशन फंड के अपने प्लेटफॉर्म पर जाने वाले निवेशकों के लिए अलग व्यवस्था।

NPS निवेशकों को क्या करना चाहिए?