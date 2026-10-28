NPS खाताधारकों के लिए जरूरी खबर! नए चार्ज अब 1 दिसंबर से होंगे लागू, जानें कितना लगेगा

मुख्य बातें

NPS और NPS लाइट के सब्सक्राइबर्स को राहत मिली है। PFRDA ने PoP के संशोधित चार्ज लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर 2026 कर दी है। नए नियमों में ₹200 का ऑनबोर्डिंग चार्ज, सालाना 0.20% AUM फीस और डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए संभावित ₹100 चार्ज का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि किस पर कितना शुल्क लगेगा और किन खातों को इससे छूट मिलेगी।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने PoP (Point of Presence) के संशोधित चार्ज लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने थे, लेकिन अब इन्हें 1 दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा। इस फैसले से सब्सक्राइबर्स को नए चार्ज स्ट्रक्चर को समझने और उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। PFRDA ने 26 अक्टूबर 2026 को जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। यह बदलाव NPS और NPS Lite के तहत आने वाली सभी संबंधित योजनाओं पर लागू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि PFRDA ने फिलहाल केवल नियम लागू होने की तारीख बदली है। 28 अगस्त 2026 के सर्कुलर में बताए गए चार्ज और बाकी प्रावधान पहले जैसे ही रहेंगे।

NPS में कितना लगेगा नया ऑनबोर्डिंग चार्ज?

संशोधित चार्ज स्ट्रक्चर के मुताबिक, PoP के जरिए NPS में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सब्सक्राइबर से प्रत्येक PRAN (Permanent Retirement Account Number) के लिए ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज लिया जाएगा। हालांकि, यह पूरी रकम एक साथ काटने के बजाय किस्तों के जरिए वसूल की जाएगी। इसके लिए हर तिमाही ₹50 के बराबर रकम सब्सक्राइबर के खाते में मौजूद यूनिट्स को कैंसिल करके वसूल की जाएगी। CRAs (Central Recordkeeping Agencies) के जरिए वसूली गई रकम संबंधित PoP को उस तिमाही के बाद वाले महीने में दी जाएगी, जिसमें सब्सक्राइबर का ऑनबोर्डिंग पूरा हुआ है।

NPS पर हर साल कितना लगेगा चार्ज?

PFRDA के नए प्रावधानों में सालाना चार्ज का भी उल्लेख है। इसके तहत निष्क्रिय यानी Dormant खातों को छोड़कर अन्य खातों के लिए मैनेजमेंट के तहत मौजूद कुल निवेश (AUM) का 0.20% सालाना चार्ज तय किया गया है। यह शुल्क नेट एसेट वैल्यू (NAV) के जरिए एडजस्ट किया जाएगा और हर तिमाही PoP को भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह चार्ज सीधे एकमुश्त बिल के रूप में लेने के बजाय निवेश की NAV के माध्यम से एडजेस्ट होगा। किसी सब्सक्राइबर पर इसका वास्तविक असर उसके खाते में मौजूद निवेश और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

डिजिटल तरीके से NPS अकाउंट खोलने पर क्या होगा?

जो लोग पूरी तरह डिजिटल यानी बिना आमने-सामने की प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करते हैं, उनके लिए भी अलग प्रावधान है। ऐसे मामलों में ₹100 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू हो सकता है। हालांकि, यह शुल्क PFRDA की ओर से PoP के रजिस्ट्रेशन के समय और बाद में तय की गई शर्तों पर निर्भर करेगा। इसलिए डिजिटल माध्यम से खाता खोलने वाले लोगों को अपने संबंधित PoP से लागू चार्ज की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

क्या Dormant NPS अकाउंट पर भी लगेगा चार्ज?

PFRDA ने स्पष्ट किया है कि Dormant यानी निष्क्रिय खातों पर ये PoP चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। नियम के अनुसार, किसी सब्सक्राइबर के PAN के आधार पर अलग-अलग CRAs में मौजूद खातों को देखते हुए निष्क्रियता तय की जाएगी। अगर किसी तिमाही में योगदान करने के बाद लगातार 4 तिमाहियों तक कोई नया योगदान नहीं किया जाता, तो तिमाही के अंत में ऐसे खाते को Dormant के रूप में पहचाना जा सकता है। इसलिए केवल किसी एक खाते में लेनदेन न होने के आधार पर निष्क्रियता का निष्कर्ष निकालने से पहले लागू परिभाषा और खाते की स्थिति को समझना जरूरी है।

NPS में न्यूनतम कितना योगदान करना होगा?

PFRDA के सर्कुलर में न्यूनतम योगदान की रकम भी बताई गई है:

पहली बार खाता खोलते समय:- कम से कम 250 का योगदान करना होगा।

कम से कम 250 का योगदान करना होगा। बाद के योगदान:- प्रत्येक योगदान के लिए न्यूनतम रकम 10 है। यहां ध्यान रखें कि न्यूनतम योगदान की शर्त और PoP के चार्ज अलग-अलग बातें हैं। किसी खाते पर शुल्क लागू होगा या नहीं, यह संबंधित प्रावधानों और खाते की स्थिति पर निर्भर करेगा।

NPS सब्सक्राइबर्स को अब क्या करना चाहिए?

नए PoP चार्ज 1 दिसंबर 2026 से लागू होने के लिए निर्धारित हैं। ऐसे में NPS और NPS Lite के सब्सक्राइबर्स को अपने खाते की स्थिति, रजिस्ट्रेशन के तरीके और संबंधित PoP से लागू शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए। खासतौर पर डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले और लंबे समय से योगदान नहीं करने वाले सब्सक्राइबर्स को अपने खाते पर लागू नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।