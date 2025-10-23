कुछ घंटों में ही चेक सेटल करने का प्लान, कहां फंस रहा पेच, NPCI ने बताया
संक्षेप: नए चेक सैटलमेंट सिस्टम के संचालन में अभी कुछ शुरुआती समस्याएं देखी जा रही हैं। इस बदलाव ने दो वर्किंग डेज में चेक के सैटलमेंट साइकल को एक नई एवं त्वरित प्रक्रिया से बदल दिया है। नई प्रणाली के तहत चेक जमा किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही उनका निपटान कर दिया जाएगा।
नए चेक सैटलमेंट सिस्टम के संचालन में कुछ शुरुआती समस्याएं देखी जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यह बात कही है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चार अक्टूबर को चेकों के बैच के बजाय कुछ घंटों में ही चेक सेटल के लिए एक सैटलमेंट सिस्टम शुरू किया था। इस बदलाव ने दो वर्किंग डेज में चेक के सैटलमेंट साइकल को एक नई एवं त्वरित प्रक्रिया से बदल दिया है। नई प्रणाली के तहत चेक जमा किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही उनका निपटान कर दिया जाएगा।
क्या कहा एनपीसीआई ने?
एनपीसीआई ने कहा- चार अक्टूबर से अब तक हमने केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से 3,01,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2.56 करोड़ उपकरणों का सकारात्मक निपटान सुनिश्चित किया है। एनपीसीआई ने कहा कि आज की तारीख तक बैंकों द्वारा सैटलमेंट के लिए रखे गए प्रत्येक उपकरण (चेक) का निपटान किया गया है और सकारात्मक/ नकारात्मक पुष्टि प्रदान की गई है। साथ ही, बैंकों को सकारात्मक रूप से पुष्ट चेक की राशि ग्राहकों के खातों में जमा करने की सलाह दी गई है।
अधिकाशं समस्याओं का हो चुका समाधान
भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाले निकाय NPCI ने कहा- अधिकांश समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, लेकिन केंद्रीय प्रणाली और कुछ बैंकों की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अभी भी कुछ शुरुआती समस्याएं देखी जा रही हैं। शेष चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं कि सभी चेकों का भुगतान उसी दिन हो जाए। एनपीसीआई ने यह स्वीकार किया कि चेक निपटान प्रक्रिया में देरी के कारण शुरुआती दिनों में कुछ ग्राहकों को देरी का सामना करना पड़ा।
एनपीसीआई ने कहा- हमें इस विलंब के कारण हुई असुविधा के लिए खेद है। हम एक सुचारू चेक समाशोधन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सतत निपटान में परिवर्तन के लिए आपके निरंतर समर्थन और समझ की सराहना करते हैं। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए जिम्मेदार एक व्यापक संस्था है। इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने की है।