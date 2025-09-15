अब UPI स्कैन से निकाल सकेंगे कैश, नहीं पड़ेगी ATM जाने की जरूरत, NPCI की बड़ी तैयारी!

स्मार्टफोन से नकद निकासी अब और भी आसान होने वाली है। देश में हर जगह इस्तेमाल होने वाला UPI, जो अभी तक पैसे भेजने, बिल चुकाने और ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैश विड्रॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

UPI Cash Withdrawal: अब स्मार्टफोन से कैश निकालना और आसान होने जा रहा है। देश में हर जगह इस्तेमाल होने वाला UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), जो अभी तक पैसे भेजने, बिल चुकाने और ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैश विड्रॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। खबर है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अब QR कोड स्कैन कर कैश निकालने की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लाखों बिजनेस करेसपॉन्डेंट्स (BCs), जैसे कि किराना दुकानदार या छोटे सर्विस प्वाइंट, QR कोड देंगे। ग्राहक अपने मोबाइल में किसी भी UPI ऐप से कोड स्कैन करके नकद निकाल पाएंगे।

क्या है डिटेल इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जो देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम चलाने वाली संस्था है) उसने RBI से अनुमति मांगी है कि UPI के जरिए नकद निकासी की सुविधा बिजनेस करेसपॉन्डेंट्स (BCs) पर भी दी जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, NPCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा अभी योजना के स्तर पर है और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बता दें कि आज की तारीख में UPI से कार्डलेस कैश निकासी सिर्फ उन्हीं एटीएम (जो UPI-enabled हैं) या कुछ चुनिंदा दुकानदारों से ही संभव है। वहां भी एक सीमा है। जैसे किशहरों और कस्बों में हर ट्रांजैक्शन पर सिर्फ ₹1,000 तक नकद मिल सकता है। ग्रामीण इलाकों में यह सीमा ₹2,000 तक है। अब योजना बनाई जा रही है कि इस सुविधा को पूरे देश के 20 लाख से ज्यादा बिजनेस करेसपॉन्डेंट्स (BCs) तक फैलाया जाए।

BCs कौन होते हैं? ये छोटे-छोटे केंद्र या लोग होते हैं जो अक्सर दूरदराज या बैंकिंग सुविधाओं से वंचित इलाकों में रहते हैं और बैंक शाखाओं का एक्सटेंशन बनकर काम करते हैं। यानी ये लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में मदद करते हैं। बता दें कि NPCI ने ही साल 2016 में UPI को बनाया और लॉन्च किया था।

कैसे करेगा काम- सरकार और बैंकिंग सेक्टर UPI से नकद निकासी को और आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। जब कोई ग्राहक BC आउटलेट पर जाएगा, तो वह UPI से QR कोड स्कैन करेगा।