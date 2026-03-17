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आज से खुल गया है SME IPO, ग्रे मार्केट की मौजूदा स्थिति ने बढ़ाई टेंशन, क्या दांव लगाने की सोच रहे?

Mar 17, 2026 08:57 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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IPO News: नोवस लॉयल्टी आईपीओ (Novus Loyalty IPO) आज यानी 17 मार्च को खुल गया है। कंपनी का आईपीओ 20 मार्च तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 60.15 करोड़ रुपये का है। आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों के तहत जारी किया जाएगा।

आज से खुल गया है SME IPO, ग्रे मार्केट की मौजूदा स्थिति ने बढ़ाई टेंशन, क्या दांव लगाने की सोच रहे?

IPO News: नोवस लॉयल्टी आईपीओ (Novus Loyalty IPO) आज यानी 17 मार्च को खुल गया है। कंपनी का आईपीओ 20 मार्च तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 60.15 करोड़ रुपये का है। आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों के तहत जारी किया जाएगा। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 33 लाख शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 0.08 करोड़ शेयर बेचेंगे।

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क्या है प्राइस बैंड?

Novus Loyalty IPO का प्राइस बैंड 139 रुपये से 146 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को 292000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। बता दें, बीएसई एसएमई में कंपनी की लिस्टिंग होगी।

कंपनी ने एंकर निवेशकों से 16.50 करोड़ रुपये जुटाए

एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 16 मार्च 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 16.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को जारी 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है।

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क्या करती है कंपनी?

इस कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी। टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी फिनटेक, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग,एफएमएसीजी, रियल एस्टेट सहित अन्य को लॉयल्टी और रिवार्ड्स सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी कस्टमाइज और रेडी टू यूज प्रोग्राम मॉडल्स पर इसका आयोजन करती है।

आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी

नए प्रोडक्ट के लिए कंपनी 13 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी। वहीं, आईपीओ से जुटाए पैसों में 9.62 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी की तरफ से बिजनसे डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए लोगों की नियुक्ति करेगी।

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ग्रे मार्केट में स्थिति अच्छी नहीं

इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में कोई भी हलचल नहीं है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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