डायबिटीज, मोटापा खत्म करने की दवाइयां होंगी सस्ती, कीमतें 50% से ज्यादा घटेंगी; बस इतने रुपए में मिलेंगी

देश के अंदर मोटापा और डायबिटीज एक कॉमन बीमारी के तौर पर पैस पसार चुकी है। इन्हें कंट्रोल करने वाली दवाइयां भी काफी महंगी आती हैं। हालांकि, अब इसका इलाज सस्ता होने वाला है। दरअसल, भारत के GLP-1 डायबिटीज और वजन घटाने वाली दवाओं के बाजार में जल्द ही नई दवाओं की बाढ़ आने वाली है।

देश के अंदर मोटापा और डायबिटीज एक कॉमन बीमारी के तौर पर पैस पसार चुकी है। इन्हें कंट्रोल करने वाली दवाइयां भी काफी महंगी आती हैं। हालांकि, अब इसका इलाज सस्ता होने वाला है। दरअसल, भारत के GLP-1 डायबिटीज और वजन घटाने वाली दवाओं के बाजार में जल्द ही नई दवाओं की बाढ़ आने वाली है। इस सप्ताह नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) की दवा सेमाग्लूटाइड (semaglutide) का पेटेंट खत्म हो रहा है। इससे कम कीमत वाली जेनेरिक दवाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में 40 से ज्यादा कंपनियां 50 से ज्यादा ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रही हैं।

नोवो नॉर्डिस्क की GLP-1 (ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड-1) थरेपी का पेटेंट शनिवार को खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत में GLP-1 दवाओं का बाजार अगले 12 से 18 महीनों में मौजूदा के 4-5% से बढ़कर 15-20% तक पहुंच सकता है, क्योंकि जेनेरिक वर्जन ज्यादा अफॉर्डेबल होंगे।

बड़ी कंपनियां बनाएंगी जेनेरिक दवाई

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेमाग्लूटाइड के जेनेरिक वर्जन आने से इस थेरेपी का बाजार बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों और शहरों तक फैल जाएगा, लेकिन कई दवा बनाने वाली कंपनियों में जो उत्साह दिख रहा है, वह जल्द ही खत्म हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इस सेक्टर में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी 'कोल्ड-चेन' (दवाओं को ठंडा रखने की व्यवस्था) कितनी मजबूत है। डिवाइस की क्वालिटी कैसी है। डॉक्टरों का नेटवर्क कितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगले कुछ महीनों में भारत के बाजार में सिर्फ 6 से 8 बड़े ब्रांडों का ही दबदबा रहने की संभावना है।

जिन कंपनियों ने सेमाग्लूटाइड के जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, उनमें डॉ रेड्डीज (Dr Reddy's), सन फार्मा (Sun Pharma), एरिस (Eris), जाइडस (Zydus), मैनकाइंड (Mankind), एल्केम (Alkem), एमएसएन लेबोरेटरीज (MSN Laboratories), इंटास फार्मा (Intas Pharma) और माइक्रो लैब्स (Micro Labs) शामिल हैं।

एक्सपर्ट्स का राय

बुकयॉरडॉक स्पेशलिटी क्लीनिक्स (Bookurdoc Speciality Clinics) के संस्थापक और डायबिटीज एक्सपर्ट नीरज तुलारा ने कहा, "सिर्फ 5 से 10 बड़े ब्रांड ही टिक पाएंगे। यानी बड़ी भारतीय कंपनियां ही टिक पाएंगी, बाकी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी।" उन्होंने आगे कहा, "डिवाइस की क्वालिटी, कोल्ड-चेन, बिक्री के बाद मरीजों को मिलने वाली मदद और इंजेक्शन लगाने के तरीके जैसी नई टेक्नोलॉजी, दवा इस्तेमाल करने में कितनी आसानी है, ये सभी बहुत अहम कारक होंगे।"

मुंबई के डायबिटीज एक्सपर्ट विशेषज्ञ राजीव कोविलने कहा, "इनमें से कई कंपनियों के पास 'ब्रांडेड जेनेरिक' दवाएं बनाने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन यह पहली बार है जब वे ऐसी 'बायोलॉजिक्स' दवाएं बना रही हैं, जिन्हें ठीक से रखने के लिए 'कोल्ड-चेन' की जरूरत पड़ती है। जब कल पेटेंट खत्म हो जाएगा, तो असली चुनौती 'बैक-एंड' (पीछे की व्यवस्था) को संभालने की होगी। यानी कोल्ड-चेन को ठीक से बनाए रखने से लेकर दवाओं की सप्लाई को मजबूत बनाने तक की पूरी प्रक्रिया। जरूर हो जाएगी"

सस्ती दवाओं से करोड़ों मरीजों को फायदा

इंडस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल अभी भी बहुत कम है। ये दवाएं डायबिटीज से पीड़ित सिर्फ 5% लोगों तक और मोटापे से परेशान सिर्फ 4% लोगों तक ही पहुंच पाई हैं। इससे देश में एक बहुत बड़ा, अभी तक इस्तेमाल न हुआ बाजार बचा है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज और 25 करोड़ मोटे लोग हैं।

इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत में मोटापे-रोधी बाजार की मौजूदा कीमत 1,500 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि अगले 12 से 24 महीनों में यह 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और 2030 तक 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। उम्मीद है कि जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां सेमाग्लूटाइड के अपने वर्जन 3,000 से 5,000 रुपए की कीमत में लॉन्च करेंगी, जो कि ओरिजिनल दवा (इनोवेटर मॉलिक्यूल) की कीमत से आधे से भी कम है।