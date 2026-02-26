40% उछल सकता है यह चर्चित शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने कहा-खरीद लो
Lloyds Metals share: बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी थी। वहीं, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के शेयर पर 'बाय' रेटिंग दी है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
क्या कहा नोमुरा ने?
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर के लिए ₹1,600 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना को दिखाता है। नोमुरा के अनुसार, कंपनी एक विविध राजस्व आधार वाली स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी के रूप में विकसित हो रही है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी वित्त वर्ष 2028 तक ₹10,900 करोड़ का EBITDA अर्जित करेगी। यह वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित ₹1,900 करोड़ से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो 77 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाती है।
शेयर का परफॉर्मेंस
वर्तमान में लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के शेयर की कीमत 1250.50 रुपये है। यह एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 7.52% बढ़कर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 1258 रुपये तक गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,613.40 रुपये और 52 हफ्ते का लो 943.25 रुपये है।
वर्टिकल इंटीग्रेशन
लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी पश्चिमी भारत में गढ़चिरोली-चंद्रपुर को इस्पात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से घुघुस और कोंसारी में पूर्णतः एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही है। नोमुरा के अनुसार, कंपनी की योजना वित्तीय वर्ष 2027 और 2029 के दौरान इन संयंत्रों को चालू करने की है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी कम लागत वाले लौह अयस्क का लाभ उठाने के साथ-साथ मूल्यवर्धित उत्पादों और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने से लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी को सुरजागढ़ खदान के माध्यम से 2057 तक उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत वाले लौह अयस्क तक दीर्घकालिक पहुंच प्राप्त है, जिसका आवंटन बिना नीलामी प्रीमियम के किया गया है।
ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, सुरजागढ़ महाराष्ट्र की एकमात्र लौह अयस्क खदान है, जिसमें 157 मिलियन टन (MT) निष्कर्षण योग्य भंडार और 701 MT ब्रांडेड हेमेटाइट क्वार्टजाइट (BHQ) मौजूद है, जिसमें कम सिलिका-एल्यूमिना प्रोफाइल है जो संरचनात्मक लागत लाभों का समर्थन करता है।
लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी ने जुलाई 2025 में थ्रिवेनी अर्थमूवर्स एंड इंफ्रा में 79.82 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करके समग्र आय की पूर्वानुमान्यता सुनिश्चित की है। नोमुरा ने कहा कि थ्रिवेनी अर्थमूवर्स एंड इंफ्रा का अनुबंध मॉडल वार्षिकी जैसा है, जो कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता के जोखिम को सीमित करता है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि थ्रिवेनी अर्थमूवर्स एंड इंफ्रा वित्त वर्ष 2028 तक समेकित EBITDA में 20 प्रतिशत का योगदान दे सकती है।