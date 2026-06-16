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2000 रुपये के पार जाएगा अडानी का शेयर? विदेशी ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे को खरीदो

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के शेयर मंगलवार को डिमांड में थे
  • ब्रोकरेज नोमुरा ने शेयर का टारगेट प्राइस 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,080 रुपये कर दिया है
2000 रुपये के पार जाएगा अडानी का शेयर? विदेशी ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे को खरीदो

Adani Ports share price: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के शेयर मंगलवार को डिमांड में थे। कंपनी के शेयर इंट्रा-डे में एक फीसदी से ज्यादा बढ़ गए। शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश नजर आ रहे हैं। अडानी समूह की इस कंपनी पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने खरीदने की सलाह देते हुए टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है।

शेयर का परफॉर्मेंस

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक के शेयर की पिछली क्लोजिंग 1,804.35 रुपये के मुकाबले मंगलवार को 1,828.15 रुपये तक जा पहुंची। 10 जून 2026 को शेयर 1,857.60 रुपये तक जा पहुंचा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। ब्रोकरेज नोमुरा ने शेयर का टारगेट प्राइस 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,080 रुपये कर दिया है और साथ ही अडानी ग्रुप के इस शेयर पर अपनी 'बाय' रेटिंग भी बनाए रखी है।

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एनालिस्ट्स ने कंपनी के लिए FY27 और FY28 के EBITDA अनुमानों को क्रमशः 1% और 2% बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें रेवेन्यू मिक्स के थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने उम्मीद से कम कार्गो ट्रैफिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल तनाव में और बढ़ोतरी को अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस के लिए मुख्य जोखिम माना है। नोमुरा का मानना ​​है कि भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी, देश के फ्रेट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लंबे समय से चल रहे अच्छे ट्रेंड्स का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है।

अडानी पोर्ट्स की अमेरिकी कंपनी के साथ डील

इस बीच, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अमेरिकी वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी केलरिस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है। इसके साथ ही वह स्वचालन एवं अनुकूलन को गति देने के लिए दो चरणों में 10 करोड़ डॉलर तक का निवेश करेगी। अडानी पोर्ट्स ने कहा कि यह 10 करोड़ डॉलर का निवेश वर्ष 2031 तक की उसकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत टेक्नोलॉजी और कार्बन-मुक्त पहल में प्रस्तावित 85 करोड़ डॉलर के कुल निवेश का हिस्सा है।

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पहले चरण में छह बंदरगाहों पर तैनाती के बाद अब अडानी पोर्ट्स अपने समुद्री और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में अपग्रेडेड संचालन, अनुकूलन एवं स्वचालन क्षमताओं का विस्तार करेगा।

अडानी पोर्ट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा- एआई-सक्षम स्वचालन बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की अगली सीमा तय करेगा। वहीं, केलरिस के सीईओ किर्क क्नॉफ ने कहा- अडानी पोर्ट्स बड़े पैमाने पर एआई-सक्षम पोर्ट नेटवर्क के वास्तविक प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। सभी 15 टर्मिनल तक विस्तार पहले से हासिल परिणामों और इस साझेदारी में विश्वास को दर्शाता है।

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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