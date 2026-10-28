टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों में पद छोड़ेंगे नोएल टाटा, क्यों आई ये नौबत?

मुख्य बातें

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 12 नवंबर को टाटा समूह की छह प्रमुख कंपनियों के बोर्ड से हट जाएंगे। दरअसल, नोएल टाटा की उम्र 70 साल हो जाएगी और वह टाटा समूह की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए बनी रिटायरमेंट पॉलिसी की वजह से पद छोड़ देंगे। हालांकि, वे समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर बने रहेंगे।

किन कंपनियों में सक्रिय हैं नोएल टाटा नोएल टाटा की बात करें तो वह समूह की कंपनी- ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंट हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ दुबई में टाटा इंटरनेशनल वेस्ट एशिया DMCC के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, वह टाटा संस के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। हालांकि, वह ट्रेंट हाइपरमार्केट लिमिटेड में बने रहेंगे। यह कंपनी टाटा की ट्रेंट लिमिटेड और टेस्को का एक जॉइंट वेंचर है, जो 'स्टार बाजार' और 'स्टार डेली' के रिटेल स्टोर चलाती है।

नोएल टाटा, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील के नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन भी हैं और इंडिटेक्स ट्रेंट रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। यह कंपनी स्पेनिश फैशन रिटेलर 'इंडिटेक्स' से जुड़ा एक जॉइंट वेंचर है।

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध कर रहे नोएल ये बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब नोएल टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को चुनौती दी है। यह प्रस्ताव 17 सितंबर को देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक में पारित किया गया था। हाल ही में नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखकर फरवरी, 2027 के बाद भी चंद्रशेखरन को पांच साल के लिए चेयरमैन बनाए रखने के फैसले पर सवाल उठाए।

नोएल ने चंद्रशेखरन की पांच साल के लिए पुनर्नियुक्ति को गलत करार दिया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में बैठक की सूचना और उसके एजेंडा सहित कई आधार का हवाला दिया है। नोएल का कहना है कि पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव निर्धारित कार्यसूची से हटकर लिया गया और बैठक के एजेंडा में इसका जिक्र तक नहीं था। बैठक में केवल नामांकन और पारिश्रमिक समिति की ओर से जानकारी देने का कार्यक्रम था।