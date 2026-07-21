टाटा ट्रस्ट्स पर बड़ा सवाल! 1989 के शेयर ट्रांसफर मामले में नोएल टाटा से मांगा जवाब

टाटा ग्रुप से जुड़ा एक पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा से 1989 में हुए एक शेयर ट्रांसफर को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। यह मामला नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (NRTT) के 833 टाटा संस (Tata Sons) के शेयरों के ट्रांसफर से जुड़ा है। आरोप है कि ये शेयर एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से निजी व्यक्ति के पास ऐसे तरीके से ट्रांसफर किए गए, जिससे ट्रस्ट की संपत्ति निजी हाथों में चली गई। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की शुरुआत तब हुई जब NRTT के ट्रस्टी और टाटा ट्रस्ट्स के वाइस चेयरमैन विजय सिंह ने चैरिटी कमिश्नर को एक पत्र भेजा। इस पत्र में एक कानूनी नोटिस का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि 18 जनवरी 1989 को ट्रस्ट के 833 शेयर स्वर्गीय नवल एच. टाटा को ट्रांसफर किए गए थे। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह ट्रांसफर सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति को निजी स्वामित्व में पहुंचाने जैसा था और यह कानून के अनुरूप नहीं था।

चैरिटी कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नोएल टाटा को पत्र भेजा है और उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही, संबंधित दस्तावेज भी जमा करने को कहा गया है। नियामक ने साफ किया है कि जवाब मिलने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच (Independent Inquiry) शुरू की जाए या नहीं।

कमिश्नर ने नोएल टाटा से पांच अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। इनमें पूछा गया है कि आखिर उस समय शेयर ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस ट्रांसफर के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे? क्या ट्रस्ट को शेयरों का उचित मूल्य मिला था और क्या यह मूल्य किसी स्वतंत्र वैल्यूएशन के आधार पर तय किया गया था? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या इन शेयरों का लाभ अंततः नवल टाटा के परिवार के सदस्यों को मिला और क्या उस समय लागू कानूनों का पूरी तरह पालन किया गया था।

इस मामले में हितों के टकराव (Conflict of Interest) का मुद्दा भी सामने आया है। शिकायत में कहा गया है कि चूंकि नोएल टाटा, नवल टाटा के उत्तराधिकारियों में से एक हैं, इसलिए इस मामले पर उनका सार्वजनिक बयान देना या निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना हितों के टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। इसी वजह से चैरिटी कमिश्नर ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण मांगा है।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब टाटा ट्रस्ट्स पहले से ही कुछ प्रशासनिक और गवर्नेंस से जुड़े मामलों को लेकर जांच के दायरे में है। हाल ही में महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) को ट्रस्ट बोर्ड की संरचना और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के कथित उल्लंघनों की जांच पूरी होने तक बैठकें करने और बड़े फैसले लेने से भी रोक दिया था।

इस बीच एक अन्य शिकायतकर्ता सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े ने भी 4 जून को चैरिटी कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि यह शेयर ट्रांसफर नवल टाटा के ट्रस्टी पद से इस्तीफा देने के महज एक सप्ताह बाद किया गया था। शिकायत में दावा किया गया है कि ट्रांसफर के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी, न ही उचित दस्तावेज तैयार किए गए थे और न ही ट्रस्ट को इसके बदले कोई वास्तविक भुगतान मिला था।

दूसरी ओर टाटा ट्रस्ट्स ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ट्रस्ट्स का कहना है कि शेयर ट्रांसफर उस समय के सभी लागू कानूनों के अनुसार पूरी तरह वैध था। ट्रस्ट्स के अनुसार, इस प्रक्रिया को देश के जाने-माने विधि विशेषज्ञ नानी पालखीवाला समेत संबंधित अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त थी और टाटा संस के तत्कालीन बोर्ड ने भी इसे स्वीकृति दी थी। ट्रस्ट्स का यह भी कहना है कि शेयर ट्रांसफर वैध ट्रांसफर फॉर्म और आवश्यक स्टांपिंग के साथ विधिवत पूरा किया गया था।