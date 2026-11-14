टाटा संस का फोकस बदल जाएगा… लिस्टिंग योजना के विरोध में नोएल टाटा ने दिए तर्क
मुख्य बातें
- नोएल टाटा ने कहा, उन्हें डर है कि लिस्टिंग के बाद शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से इसका ध्यान परोपकार से हटकर मुनाफे पर केंद्रित हो जाएगा
टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने एक बार फिर से टाटा संस की लिस्टिंग योजना का विरोध किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (एचटीएलएस) में उन्होंने कहा कि टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने से 150 साल से अधिक पुराने इस समूह के काम करने का तरीका बुनियादी रूप से बदल जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार संस्था समूह के गैर-सूचीबद्ध स्वरूप को बनाए रखने के लिए नियामकों के साथ बातचीत करने में रचनात्मक भूमिका निभाएगी।
क्या है नोएल का तर्क?
नोएल टाटा ने कहा कि कुछ लोग समूह की होल्डिंग कंपनी को लिस्ट कराने का प्रस्ताव रख रहे हैं लेकिन उन्हें डर है कि लिस्टिंग के बाद शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से इसका ध्यान परोपकार से हटकर मुनाफे पर केंद्रित हो जाएगा। नोएल ने कहा, ''मेरी चिंता यह है कि लिस्टिंग, जिसका कुछ लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, टाटा की कार्यशैली को बदल देगी। किसी दिन यदि हमारे 30-40 हजार शेयरधारक हो जाते हैं, तो परोपकार के ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता मिल सकती है। मुझे लगता है कि इससे टाटा के काम करने का तरीका बुनियादी रूप से बदल जाएगा।'' उन्होंने आगे कहा, ''टाटा ट्रस्ट नियामकों और अन्य पक्षों के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा, जिससे टाटा की कार्यशैली वैसी ही बनी रहे जैसी वह है।''
रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल ने कहा कि टाटा की कार्यशैली निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। समूह के करिश्माई नेता रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान संभालने वाले नोएल ने कहा कि इस मॉडल में मालिक की न तो मृत्यु हो सकती है, न वह रिटायर हो सकता है और न ही उसे खरीदा जा सकता है।
नोएल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह के शीर्ष स्तर पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। नोएल के नेतृत्व वाला टाटा ट्रस्ट लिस्टिंग के खिलाफ है। वहीं, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाले टाटा संस के प्रबंधन का कहना है कि उसे देश के कानून का पालन करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार कंपनी को सूचीबद्ध कराना होगा।
नोएल टाटा को नहीं मिली बैठक की रिकॉर्डिंग
बता दें कि हाल ही में टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा को 17 सितंबर को हुई निदेशक मंडल की बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग देने से इनकार कर दिया है। इस बैठक में एन चंद्रशेखरन को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस का फिर से चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नोएल ने इस नियुक्ति के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। वह इसका विरोध करने वाले अकेले निदेशक थे। उन्होंने बैठक के बाद टाटा संस को कई बार पत्र लिखकर रिकॉर्डिंग मांगी थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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