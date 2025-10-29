Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Noel Tata and two other voted against mehli mistry to make way exit form trusts can he move tooward court
नोएल टाटा और 2 अन्य ने मेहली मिस्त्री को किया Tata Trusts से बाहर, क्या अब कोर्ट जाएगा मामला

नोएल टाटा और 2 अन्य ने मेहली मिस्त्री को किया Tata Trusts से बाहर, क्या अब कोर्ट जाएगा मामला

संक्षेप: Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स से मेहली मिस्त्री को बाहर का कर दिया गया है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने वोट किया है।

Wed, 29 Oct 2025 08:11 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स से मेहली मिस्त्री को बाहर का कर दिया गया है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata), वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने वोट किया है। मंगलवार 28 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। जिसके बाद ट्रस्ट्स के सदस्यों ने उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें, मेहली मिस्त्री को रतन टाटा का काफी करीबी माना जाता था।

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने अपने कार्यकाल को आगे ना बढ़ाने के फैसले की जानकारी करीबियों को दी। बता दें, इससे पहले टाटा ट्र्स्ट्स के सीईओ ने मेहमी मिस्त्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखा था।

ये भी पढ़ें:सोना हुआ और सस्ता, करीब ₹10,000 टूटा भाव, चांदी की कीमतों में ₹33,000 की गिरावट

क्या कोर्ट जाएंगे मेहली मिस्त्री

कल मंगलवार को पूरे दिन इस बात की चर्चा जोरों पर रही की मेहली मिस्त्री कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना ही उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत दिया गया है कि वो इस मसले पर कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें, महाराष्ट्र के सभी ट्रस्ट्स की देखभाल करने वाली संस्था चैरिटी ऑफ कमिशनर के यहां कल काफी हलचल थी। लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं आया।

ये भी पढ़ें:GMP ₹800 के पार दिखा रहा है लिस्टिंग, आज से ओपन हुआ IPO

17 अक्टूबर की इस मीटिंग की खूब चर्चा

टाटा संस में सर रतन टाटा ट्रस्ट्स और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की कुल हिस्सेदारी 51 प्रतिशत की है। बता दें, 17 अक्टूबर की मीटिंग में कुछ विवाद की खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रस्टी ने कहा कि मैं मेहली मिस्त्री के उस प्रस्ताव से असहमत हूं कि सभी पुनर्नियुक्ति पहले से ही अप्रूव कर दी गई है। खबर आई ही मिस्त्री के इसी व्यवहार से ट्रस्ट के सदस्य काफी असहज हो गए थे। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मिस्त्री ने इस बात का खंडन किया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Tata Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।