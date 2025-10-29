नोएल टाटा और 2 अन्य ने मेहली मिस्त्री को किया Tata Trusts से बाहर, क्या अब कोर्ट जाएगा मामला

संक्षेप: Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स से मेहली मिस्त्री को बाहर का कर दिया गया है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने वोट किया है।

Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स से मेहली मिस्त्री को बाहर का कर दिया गया है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata), वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने वोट किया है। मंगलवार 28 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। जिसके बाद ट्रस्ट्स के सदस्यों ने उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें, मेहली मिस्त्री को रतन टाटा का काफी करीबी माना जाता था।

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने अपने कार्यकाल को आगे ना बढ़ाने के फैसले की जानकारी करीबियों को दी। बता दें, इससे पहले टाटा ट्र्स्ट्स के सीईओ ने मेहमी मिस्त्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखा था।

क्या कोर्ट जाएंगे मेहली मिस्त्री कल मंगलवार को पूरे दिन इस बात की चर्चा जोरों पर रही की मेहली मिस्त्री कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना ही उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत दिया गया है कि वो इस मसले पर कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें, महाराष्ट्र के सभी ट्रस्ट्स की देखभाल करने वाली संस्था चैरिटी ऑफ कमिशनर के यहां कल काफी हलचल थी। लेकिन कोई भी मामला सामने नहीं आया।