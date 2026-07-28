8वें वेतन आयोग से पहले झटका… इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी बड़ी स्कीम

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार के बीच सरकार ने सदन में एक ऐसा अपडेट दिया है जिससे कई कर्मचारियों को झटका लग सकता है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के दौरान वर्ष 2006 से 2008 के बीच रिटाय हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने संसद में कहा कि यह योजना 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी, इसलिए इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों पर इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का विकल्प होता है। इसके तहत कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सर्विस पूरी करने पर प्रमोशन मिल सकता है। यह विकल्प खासकर ग्रुप D और ग्रुप C कर्मचारियों के लिए अहम है क्योंकि उनके प्रमोशन के मौके अक्सर कम होते हैं। हालांकि, अब सरकार ने संसद में साफ किया है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत 2006 और 2008 के बीच रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी MACP फायदों के लिए पात्र नहीं होंगे।

संजय सिंह ने पूछे थे सवाल दरअसल, 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संसद में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से सवाल पूछा था। सवाल था कि 6वें वेतन आयोग के तहत 2006 और 2008 के बीच रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को MACP स्कीम के तहत फायदे क्यों नहीं दिए गए?

इस सवाल का जवाब देते हुए जितेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 अगस्त 2008 को जारी एक प्रस्ताव के जरिए 1 सितंबर 2008 से MACP स्कीम शुरू करने के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इस स्कीम में आगे बदलाव करके सीधी भर्ती वाले ग्रेड से 10, 20 और 30 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने या एक ही ग्रेड पे में 10 साल की सर्विस पूरी करने पर तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने का प्रावधान किया गया था। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच MACP योजना अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए उस अवधि में सेवा दे रहे या सेवानिवृत्त हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है।

आठवें वेतन आयोग में भी हो रही चर्चा ये खबर ऐसे समय में आई है जब आठवें वेतन आयोग से भी कर्मचारी संगठन मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग नौकरी में प्रमोशन बढ़ाना है।