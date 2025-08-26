no relief for vodafone idea on agr shares fall sharply price drops below rs 7 एजीआर पर वोडाफोन आइडिया को राहत नहीं, शेयरों में भारी गिरावट, ₹7 से नीचे आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयर आज धड़ाम हो गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब, दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार विभाग वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के संबंध में कोई राहत देने पर विचार नहीं कर रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:32 AM
एजीआर पर राहत की उम्मीद में कई दिनों से उछल रहे वोडाफोन आइडिया के शेयर आज धड़ाम हो गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब, दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार विभाग वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व (AGR) के संबंध में कोई राहत देने पर विचार नहीं कर रहा है। आज इसके शेयरों में शुरुआती कारोबार में 6 पर्सेंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आज यह स्टॉक 7.10 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 6.93 रुपये पर आ गया।

उन्होंने कहा, हमने हाल ही में उनके बहुत से कर्ज को इक्विटी में बदल दिया है। सरकार ने वह सब कुछ किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। इस समय, हमने जो किया है, उसके अलावा कुछ भी करने की हमारी कोई योजना नहीं है।

सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया के बदले 36,950 करोड़ रुपये के शेयर हासिल करने के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। इससे पहले, सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के सांविधिक बकाया के बदले 2023 में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी।

वोडाफोन ने उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि वह सरकारी समर्थन के बिना बाजार में बनी नहीं रह पाएगी। कंपनी की एजीआर देनदारी जून, 2025 तिमाही के अंत में लगभग 75,000 करोड़ रुपये थी।

वोडाफोन आइडिया ने भारती एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी अन्य कंपनियों के साथ एजीआर की परिभाषा पर दूरसंचार विभाग के दावों का विरोध किया था। कई साल के कानूनी विवाद के बाद, अक्टूबर 2019 में न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया और दूरसंचार कंपनियों को सरकार द्वारा दावा किए गए पूरे बकाया का भुगतान करने को कहा। कंपनी को मोहलत अवधि समाप्त होने के बाद 31 मार्च, 2026 से छह समान किस्तों में एजीआर देनदारी का भुगतान करना होगा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

