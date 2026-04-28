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अंतिम दौर में विधानसभा चुनाव, अब बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? सरकार का आया बयान

Apr 28, 2026 05:37 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। अब सरकार ने एक बार फिर कहा है कि अभी खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंतिम दौर में विधानसभा चुनाव, अब बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? सरकार का आया बयान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग बुधवार, 29 अप्रैल को होने वाली है। वोटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़े तमाम मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए सरकार ने एक बार फिर कहा है कि अभी खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। शर्मा ने कहा- LPG, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कीमतें बढ़ी नहीं हैं इसलिए कृपया घबराएं नहीं। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले, कई मौकों पर सरकार की ओर से इस तरह की सफाई दी जा चुकी है।

आयात पर पड़ा है असर

सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट के कारण कच्चे तेल, एलपीजी और पीएनजी के आयात पर असर पड़ा है लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रुकावट को कम करने को कदम उठाए हैं। इसी के तहत, घरेलू एलपीजी और PNG उपभोक्ताओं के अलावा CNG परिवहन के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल कर दी गई है, जिसमें अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है।

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फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, बीज और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सुजाता शर्मा ने ये भी बताय कि प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग दोगुनी हो गई है।

खत्म होने वाला है चुनाव

बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। कोटक ने कच्चे तेल की कीमत करीब 120 डॉलर प्रति बैरल रहने के आधार पर 25-28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था।

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बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सरकारी तेल कंपनियां इसका प्रभाव खुद झेल रही हैं। हालांकि, विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी समर्थन के बिना तेल कंपनियां कब तक कीमतों को स्थिर रख पाएंगी।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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