बिना नोटिस, बिना मीटिंग…1 मेल और सब खत्म! इस कंपनी से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू
ओरेकल (Oracle) ने कथित तौर पर 30,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है, जिसमें भारत समेत कई देशों के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कई कर्मचारियों को सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए नौकरी खत्म होने की सूचना मिली, जिससे बड़ा झटका लगा। इससे टेक इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है।
टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल (Oracle) ने कथित तौर पर हजारों कर्मचारियों की छंटनी (Layoffs) शुरू कर दी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोगों को सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए नौकरी खत्म होने की सूचना मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पर कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अचानक एक मेल मिला, जिसमें लिखा था कि उनकी पोजिशन अब कंपनी में नहीं रही। कई मामलों में तो बिना HR मीटिंग, बिना मैनेजर कॉल, सीधे सिस्टम एक्सेस भी बंद कर दिया गया। सोचिए 10 साल से 15 साल काम करने के बाद भी एक ईमेल से सब खत्म हो गया।
6 बजे आया ईमेल और नौकरी खत्म
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पर कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अचानक एक मेल मिला, जिसमें लिखा था कि उनकी पोजीशन अब कंपनी में नहीं रही। कई मामलों में तो बिना HR मीटिंग, बिना मैनेजर कॉल, सीधे सिस्टम एक्सेस भी बंद कर दिया गया। सोचिए 10-15 साल काम करने के बाद भी एक ईमेल से सब खत्म हो गया।
कितने लोगों पर गिरी गाज?
हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 20,000 से 30,000 तक कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है, कुछ टीमों में 50% तक कर्मचारी हटाए जाने की बात सामने आ रही है।
भारत में क्यों ज्यादा असर?
भारत ओरेकल (Oracle) का बड़ा टेक हब है, खासकर क्लाउड और इंजीनियरिंग टीम्स के लिए। ऐसे में जब कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की, तो यहां की टीम्स भी इसकी चपेट में आ गईं।
असली वजह क्या है?
इन छंटनियों के पीछे सबसे बड़ी वजह AI (Artificial Intelligence) में बढ़ता निवेश मानी जा रही है। कंपनी अब अपने संसाधनों को AI, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहती है। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ AI नहीं, बल्कि ओवर-हायरिंग (जरूरत से ज्यादा भर्ती) को ठीक करने का तरीका भी हो सकता है।
सिर्फ ओरेकल नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री में ट्रेंड
यह पहली बार नहीं है। इससे पहले अमेजन (Amazon) समेत कई बड़ी टेक कंपनियां भी हजारों कर्मचारियों को निकाल चुकी हैं। स्पष्ट है कि टेक सेक्टर में अब “हायर फास्ट, फायर फास्ट” का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए क्या सबक ?
सिर्फ एक कंपनी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। नई स्किल्स, खासकर AI और टेक्नोलॉजी से जुड़ी, सीखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। ओरेकल (Oracle) की यह छंटनी सिर्फ एक कंपनी की खबर नहीं, बल्कि पूरे टेक सेक्टर का बदलता ट्रेंड दिखाती है, जहां एक तरफ AI नई नौकरियां बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी नौकरियां तेजी से खत्म भी हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।