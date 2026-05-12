भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? PM मोदी की अपील के बाद तेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान, साफ की पूरी स्थिति
पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती तेल कीमतों के बीच PM मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की है। इस बीच तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने LPG उत्पादन बढ़ाने के साथ लोगों से वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी है।
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष और युद्ध के हालातों के बीच भारत में ईंधन संकट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने और कोविड काल जैसे उपाय अपनाने की अपील के बाद सोशल मीडिया पर ‘लॉकडाउन’ को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट की है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
लॉकडाउन की खबरों पर क्या बोले मंत्री?
CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने साफ तौर पर कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने युद्ध के हालातों को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं और रसोई गैस (LPG) का उत्पादन 35,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की किल्लत न हो।
PM मोदी की 'किफायत' वाली अपील का क्या है मतलब?
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से 'स्वदेशी' अपनाने और विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) बचाने के लिए एक विशेष आह्वान किया था। उनके सुझावों में ईंधन की बचत करना भी शामिल है। पीएम ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए मेट्रो, कारपूलिंग और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
वर्क फ्रॉम होम और सोना न लेने की अपील
कंपनियों और कर्मचारियों को सलाह दी गई कि जहां संभव हो, घर से काम करें, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव और तेल की खपत कम हो सके। PM ने लोगों से अपील की है कि वे कम से कम एक साल के लिए सोना (Gold) खरीदने और विदेशी यात्रा को टाल दें। भारत भारी मात्रा में सोना और तेल आयात करता है, जिसे कम करना देश की आर्थिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है।
आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम
सरकार केवल तेल ही नहीं, बल्कि खाने के तेल (Edible Oil) और रसायनिक उर्वरकों (Fertilisers) के उपयोग को भी कम करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की बात कही है। पेट्रोलियम मंत्री पुरी के अनुसार, PM मोदी की यह किफायत की अपील असल में एक ‘वेक-अप कॉल’ है, ताकि पश्चिम एशिया के युद्ध से भारत के राजकोषीय खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके।
मंत्री के बयान से स्थिति साफ हो गई है कि भारत में कोई लॉकडाउन (Lockdown) नहीं होने वाला है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वैश्विक युद्ध के कारण बढ़ने वाली तेल की कीमतों और डॉलर की कमी से देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मंत्री का कहना है कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी खपत कम कर देश की 'आत्मनिर्भरता' में योगदान देने का है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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