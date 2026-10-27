पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाएगी सरकार? केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान
मुख्य बातें
- सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की अपनी रणनीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है
- हालांकि, सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की योजना को खारिज कर दिया है
बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थीं कि केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि, अब इस पूरे प्रकरण पर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। आइए जान लेते हैं कि सरकार की क्या योजना है।
केंद्रीय मंत्री का बयान
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा मौजूदा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर मनगढंत कहानी कही जा रही है। पुरी ने यह भी दावा किया कि बायोफ्यूल को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने वालों की ओर से बताई गई समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर पुरी ने कहा,''हर दिन छह करोड़ वाहन ईंधन भरवाने वाले केंद्रों पर जाते हैं। अगर इंजन को नुकसान पहुंच रहा होता, तो आपको हर जगह वाहन खड़े दिखाई देते।''
बता दें कि सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की अपनी रणनीति के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। आयातित कच्चा तेल देश के चालू खाते के घाटे के प्रमुख कारणों में से एक है। देश में E20 ईंधन पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
सरकार को कितनी बचत?
केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि E20 पेट्रोल की शुरुआत से केंद्र सरकार को 1,60,000 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपये किसानों को वापस दिए गए। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गए हैं।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को हरी झंडी
बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किए। इसके तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अनुमति दी गई है, जो ई100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल) तक के ईंधन पर चल सकते हैं। E100 ईंधन वाहनों को लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने की सुविधा देता है।
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को E85 (85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल), E100 (लगभग 100 प्रतिशत एथेनॉल) जैसे अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। इसके विपरीत, पारंपरिक पेट्रोल वाहनों को फिलहाल एथेनॉल की कम मात्रा वाले ईंधन के लिए मंजूरी मिली हुई है। वहीं टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर कंपनी सहित प्रमुख वाहन विनिर्माता भारतीय बाजार के लिए 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहन विकसित कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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