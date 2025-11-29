एयरबस की गाइडलाइन से एयर इंडिया की फ्लाइट पर कितना असर, एयरलाइन कंपनी ने बताया
एयर इंडिया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और एयरबस द्वारा ए320 परिवार के विमानों पर अनिवार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रियलाइन्मेंट के निर्देशों के बावजूद उसकी किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया है। एयरलाइन के अनुसार, इसकी वजह से नेटवर्क पर उड़ानों के शेड्यूल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। हालांकि, कुछ उड़ानों में हल्की देरी या समय में मामूली बदलाव हो सकता है, जिसके लिए एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की पूरी सहायता कर रहे हैं।
40% से अधिक विमानों पर पूरी हो चुकी प्रक्रिया
एयरबस के निर्देशों पर अपडेट देते हुए एयर इंडिया ने बताया कि जिन विमानों पर यह अनिवार्य तकनीकी रीसेट लागू किया जाना है, उनमें से 40% से अधिक विमानों पर यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। एयरलाइन को भरोसा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे बेड़े पर यह कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और तकनीकी मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। एयरलाइन के इस बयान से साफ है कि तकनीकी अपडेट के दौरान उड़ानों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है और यात्रियों को किसी बड़ी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डीजीसीए का क्या है आदेश?
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ए319, ए320 और ए321 विमानों के विभिन्न 'टाइप' के विमानों पर अनिवार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मॉडिफिकेशन किये जाने हैं और बिना मॉडिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति विमान को ऑपरेट नहीं करेगा। आदेश में उन 'टाइप' का जिक्र किया गया है जो इस मॉडिफिकेशन के दायरे में आते हैं। एयर इंडिया के बेड़े में ए320 परिवार के 104 विमान हैं। इंडिगो के पास 35 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 40 विमान ए320 परिवार के हैं। इस प्रकार देश में इस समय ए320 परिवार के कुल 179 विमान परिचालन में हैं।
डीजीसीए ने विमान के कंट्रोल से संबंधित घटना के बाद यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद देश में बड़ी संख्या में ए320 विमानों के परिचालन से बाहर हो जाने से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। भारत ए320 सीरीज के छोटी संरचना वाले विमानों का एक बड़ा बाजार है। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी विमानन कंपनियां इन विमानों का इस्तेमाल करती हैं। देश में ऐसी लगभग 560 विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं।