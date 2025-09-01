देशभर के इस बड़े अस्पताल में बीमा कंपनियों ने बंद की कैशलेस सुविधा, क्यों लिया गया यह फैसला
Cashless Facility: अब देशभर के मैक्स अस्पताल में निवा बूपा (Niva Bupa) के ग्राहकों को कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी। 1 सितंबर 2025 के अनुसार, 16 अगस्त से यह बदलाव लागू कर दिया गया है, जिससे अधिकांश निवा बूपा पॉलिसीधारकों को इलाज के समय अस्पताल में इलाज का पूरा भुगतान खुद करना होगा और बाद में क्लेम के लिए रिइंबर्समेंट लेना होगा। इस निर्णय से मरीजों को वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता पड़े।
सिर्फ निवा बूपा ही नहीं, बल्कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा भी मैक्स अस्पताल ने बंद कर दी है। इसका मतलब है कि इन बीमा कंपनियों के ग्राहक देशभर में मौजूद मैक्स नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
क्या है विवाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला बीमा कंपनी और अस्पताल समूह के बीच भुगतान व दरों को लेकर चल रहे विवाद के चलते लिया गया है। पहले जहां मरीजों को सीधे अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता था। वहीं अब उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी में।
यह फैसला उन लाखों बीमा धारकों के लिए चिंता का कारण है, जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खास तौर पर कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए ली थी। जानकारों का कहना है कि प्रभावित ग्राहकों को अपने बीमा प्रदाताओं से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक नेटवर्क अस्पतालों का विकल्प देखना चाहिए।