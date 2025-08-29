बड़ी राहत: अब बिना पैसे दिए करा सकेंगे बीमा से इलाज, वापस लिया गया 'नो कैशलेस क्लेम' का फैसला

देशभर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीमा कंपनियों ने अस्पतालों की चिंताओं को समझते हुए कुछ भुगतान शर्तों और रेट्स पर सहमति जताई। इसके बाद AHPI ने अपना सस्पेंशन वापस ले लिया और कहा कि कैशलेस सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

देशभर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अस्पतालों की संस्था AHPI ने बजाज आलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए लगाई गई कैशलेस इलाज सुविधा पर रोक को वापस ले लिया है। यानी अब मरीजों को पहले की तरह अस्पतालों में बिना पैसे दिए सीधे बीमा से इलाज मिल सकेगा। बता दें कि हाल ही में यह खबर आई थी कि कुछ बड़े इंश्योरेंस कंपनियों जैसे कि बजाज आलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस – के पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस क्लेम सुविधा पर रोक लगा दी है। इससे लाखों पॉलिसीधारकों में चिंता फैल गई थी, क्योंकि अस्पतालों में कैशलेस इलाज न मिलने की स्थिति में उन्हें इलाज के दौरान सीधे जेब से पैसे खर्च करने पड़ते। हालांकि, फिलहाल 'नो कैशलेस क्लेम' का संकट टल गया है और बजाज आलियांज व केयर हेल्थ इंश्योरेंस वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है।

विवाद कैसे शुरू हुआ बता दें कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI), जिसमें देशभर के कई बड़े अस्पताल शामिल हैं, का आरोप था कि बजाज आलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम का भुगतान समय पर नहीं कर रही थीं और पैकेज रेट बहुत कम दे रही थीं। अस्पतालों का कहना था कि इलाज का खर्च बढ़ गया है, लेकिन बीमा कंपनियां पुराने और कम रेट पर ही पैसे देती हैं, जिससे अस्पतालों को घाटा उठाना पड़ रहा था।

AHPI ने क्यों लगाया सस्पेंशन इन्हीं शिकायतों को लेकर AHPI ने दबाव बनाने के लिए फैसला किया कि बजाज आलियांज और केयर पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस क्लेम सुविधा को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। इसका मतलब था कि मरीज को इलाज के वक्त पूरा पैसा खुद देना पड़ता और बाद में रीइंबर्समेंट (पैसे की वापसी) के लिए बीमा कंपनी से क्लेम करना पड़ता। यह खबर आते ही लाखों पॉलिसीधारकों और उनके परिवारों में घबराहट फैल गई थी।

निकाला गया समाधान बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद बीमा कंपनियों और AHPI के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बीमा कंपनियों ने अस्पतालों की चिंताओं को समझते हुए कुछ भुगतान शर्तों और रेट्स पर सहमति जताई। इसके बाद AHPI ने अपना सस्पेंशन वापस ले लिया और कहा कि कैशलेस सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।