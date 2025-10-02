दवाओं पर 100% टैरिफ अभी नहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस योजना पर लगाई रोक

Trump Tariff: पिछले हफ्ते, ट्रंप ने कहा था कि 1 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका में आयात होने वाली सभी ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जाएगा। 1 अक्टूबर आया और बीत भी गया, लेकिन वह 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने इस योजना पर रोक लगा दी।

पिछले हफ्ते, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका में आयात होने वाली सभी ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जाएगा। हालांकि, एक शर्त भी थी कि अगर कोई दवा कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है, तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। इस नीति का एक ही मकसद था, दवा कंपनियों को दबाव डालकर अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर करना।

अचानक मोड़: टैरिफ को किया स्थगित 1 अक्टूबर आया और बीत भी गया, लेकिन वह 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने इस योजना पर रोक लगा दी। एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया अभी शुरू होगी, लेकिन इसके लिए कोई नई तारीख नहीं बताई गई है। मतलब यह हुआ कि टैरिफ का खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन उसे लागू करने में देरी की जा रही है।

रोक की असली वजह: डील्स का खेल इस रोक की एक बड़ी वजह है बातचीत। प्रशासन टैरिफ लगाने के बजाय, दवा कंपनियों के साथ समझौते करना चाहता है। इसी का नतीजा था फाइजर के साथ हुई डील। इस डील के तहत फाइजर ने अमेरिका में 70 अरब डॉलर का निवेश करने और अपनी कुछ दवाओं की कीमतें कम करने का वादा किया। बदले में, उसे तीन साल के लिए टैरिफ से छूट मिल गई। ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि दूसरी कंपनियों के साथ भी ऐसी ही डील की जाए।

अब क्या होगा? भविष्य की संभावनाएं दवा कंपनियों पर दबाव: टैरिफ का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए कंपनियों के लिए अमेरिका में निवेश का फैसला लेना मुश्किल बना हुआ है।

कीमतों का सवाल अगर भविष्य में यह टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका में ब्रांडेड दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ सकती हैं।