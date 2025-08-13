NMDC Steel share surged over 17 Percent company turned profitable for first time पहली बार मुनाफे में आई कंपनी, रॉकेट सा उड़ा शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NMDC Steel share surged over 17 Percent company turned profitable for first time

पहली बार मुनाफे में आई कंपनी, रॉकेट सा उड़ा शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम

NMDC स्टील के शेयर बुधवार को 17% से ज्यादा चढ़कर 42.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी जून 2025 तिमाही के दौरान पहली बार मुनाफे में आई है। एनएमडीसी स्टील को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 26 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:12 AM
share Share
Follow Us on
पहली बार मुनाफे में आई कंपनी, रॉकेट सा उड़ा शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम

एनएमडीसी स्टील (NMDC Stee) के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। एनएमडीसी स्टील के शेयर बुधवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 42.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। एनएमडीसी लिमिटेड से अलग हुई इकाई एनएमडीसी स्टील ने मंगलवार को मार्केट बंद होने के बाद जून तिमाही के नतीजों को घोषणा की है। एनएमडीसी स्टील, जून 2025 तिमाही के दौरान पहली बार मुनाफे में आई है।

घाटे से मुनाफे में आई कंपनी
एनएमडीसी स्टील (NMDC Steel) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 26 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी को 547 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एनएमडीसी स्टील का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 66 पर्सेंट बढ़कर 3365 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, कंपनी का इबिट्डा पॉजिटिव 408 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 12 पर्सेंट रहा है।

ये भी पढ़ें:1 फ्री शेयर देगी कंपनी, शेयर का भी करेगी बंटवारा, दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा

कंपनी में LIC की 14% हिस्सेदारी
स्टील की ऊंची कीमतों और प्रॉडक्शन क्षमता विस्तार ने कंपनी के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन में मदद की है। एनएमडीसी स्टील का छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 MTPA का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑपरेशनल हो गया है। एनएमडीसी स्टील में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.79 पर्सेंट है। म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। 15 म्यूचुअल फंड् की कंपनी में सिर्फ 0.40 पर्सेंट हिस्सेदारी है। हालांकि, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) की NMDC स्टील में 14 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (FPI) की एनएमडीसी स्टील में 4 पर्सेंट से ज्यादा हिस्सेदारी है। NMDC स्टील के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 56.24 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 28.35 रुपये है।

Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।