पहली बार मुनाफे में आई कंपनी, रॉकेट सा उड़ा शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम

एनएमडीसी स्टील (NMDC Stee) के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। एनएमडीसी स्टील के शेयर बुधवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 42.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। एनएमडीसी लिमिटेड से अलग हुई इकाई एनएमडीसी स्टील ने मंगलवार को मार्केट बंद होने के बाद जून तिमाही के नतीजों को घोषणा की है। एनएमडीसी स्टील, जून 2025 तिमाही के दौरान पहली बार मुनाफे में आई है।

घाटे से मुनाफे में आई कंपनी

एनएमडीसी स्टील (NMDC Steel) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 26 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी को 547 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एनएमडीसी स्टील का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 66 पर्सेंट बढ़कर 3365 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, कंपनी का इबिट्डा पॉजिटिव 408 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 12 पर्सेंट रहा है।