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बाजार में गिरावट के उलट यह स्टॉक 18% चढ़ा, शेयर 52 वीक हाई पर, कीमत 100 रुपये से कम

Tarun Pratap Singh मिंट
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NMDC Steel Share Price: आज शेयर बाजार में गिरावट के उलट एनएमडीसी स्टील के शेयरों की कीमतों में 18% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। 

बाजार में गिरावट के उलट यह स्टॉक 18% चढ़ा, शेयर 52 वीक हाई पर, कीमत 100 रुपये से कम

NMDC Steel Share Price: एनएमडीसी स्टील के शेयरों की कीमतों में बाजार में जारी गिरावट के उलट तेजी देखने को मिली है। 100 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक का भाव एक वक्त पर 18 प्रतिशत चढ़ गया था। कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक काफी खुश हैं। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में यह तेजी दर्ज की गई है। बता दें, आज सोमवार को सेंसेक्स 508.40 अंक की गिरावट के साथ 74267.34 अंक पर बंद हुआ है।

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52 वीक हाई पर पहुंच गया स्टॉक

एनएमडीसी स्टील के शेयर आज सोमवार को बीएसई में 48.44 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत की तेजी के साथ 52.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। 24 महीने के बाद कंपनी के शेयर इस स्तर पर पहुंचे हैं। बता दें, मार्केट के क्लोजिंग के वक्त पर बीएसई में एनएमडीसी स्टील के शेयर 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 50.63 रुपये के लेवल पर था।

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कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे?

एनएमडीसी स्टील का नेट प्रॉफिट 391.90 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 473.40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी के ऑपरेशनल रेवन्यू 36.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3879 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2838 करोड़ रुपये रहा था।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 58.70 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी को 2373.80 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बता दें, पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 13641 करोड़ रुपये रहा था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 1 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 32 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.82 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 33.07 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 14837 करोड़ रुपये का है।

दो साल में NMDC Steel के शेयरों का भाव 15.90 प्रतिशत लुढ़क गया है। हालांकि, इसके बाद भी तीन साल में यह स्टॉक 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स 18.96 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में कम है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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