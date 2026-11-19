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NLC India Renewables IPO: कोल इंडिया के बाद एक और सरकारी कंपनी की सब्सिडयरी शेयर बाजार में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी NLC इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी इकाई NLC इंडिया रिन्यूएबल्स है। इस कंपनी ने अपने प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी का ग्रीन एनर्जी कारोबार अलग से शेयर बाजार में लिस्ट होगा। आइए आईपीओ की पूरी डिटेल जान लेते हैं।

क्या है आईपीओ डिटेल? NLC इंडिया रिन्यूएबल्स के ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक कंपनी के आईपीओ में जो फ्रेश शेयर होंगे उसके जरिए 3,300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वहीं, पैरेंट कंपनी NLC इंडिया ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत अपने 10 करोड़ मौजूदा शेयर बेचेगी। जानकारी के मुताबिक आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर जारी किए जाएंगे। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली 3,300 करोड़ रुपये की रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए करेगी। IPO में रिटेल निवेशकों के लिए कुल इश्यू का 10 फीसदी हिस्सा आरक्षित रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों के लिए 5 फीसदी और NLC इंडिया के पात्र शेयरधारकों के लिए 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व होगा। इस इश्यू के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स, HDFC बैंक, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बारे में NLC इंडिया रिन्यूएबल्स सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं को डेवलप और ऑपरेट करती है। बता दें कि इसकी पैरेंट कंपनी NLC इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है और लिग्नाइट माइनिंग के अलावा थर्मल पावर जनरेशन जैसे पारंपरिक व्यवसायों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है।

बता दें कि NLC इंडिया रिन्यूएबल्स को 14 जून 2023 को NLC इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में कंपनी की स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 1,785.26 MW है और इसका लक्ष्य 2030 तक इसे 10 GW तक पहुंचाना है। कंपनी के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में कई जगहों पर सोलर, विंड और एनर्जी स्टोरेज से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु में सोलर परियोजनाएं, कलुनीर्कुलम में 51 MW की विंड परियोजना और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 20 MW की सोलर परियोजना शामिल हैं।