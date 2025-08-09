Niyogin fintech share gain on market selloff price is below 60 rs order book detail here बाजार में भूचाल के बीच डिमांड में रहा यह शेयर, ₹60 तक पहुंचा भाव, इस खबर का असर, Business Hindi News - Hindustan
बाजार में भूचाल के बीच डिमांड में रहा यह शेयर, ₹60 तक पहुंचा भाव, इस खबर का असर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:37 PM
Niyogin fintech share price: बीते शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ पेनी शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही एक पेनी शेयर नियोगिन फिनटेक लिमिटेड का है। इस शेयर की कीमत में शुक्रवार को 5 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 60 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 59.20 रुपये थी। यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 4.52% बढ़कर बंद हुआ। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 76 रुपये और 39.83 रुपये है।

सरकारी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट

दरअसल, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड ने 7 अगस्त की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी प्रमुख गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी- इसरवे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में बैंक की मर्चेंट एक्वायरिंग सेवाओं में सुधार करना है। इस समझौते के तहत, इसरवे यूपीआई-सक्षम साउंडबॉक्स स्थापित करेगा और व्यापारियों की सहायता के लिए एक संपूर्ण तकनीकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसमें एक मर्चेंट ऐप, एक साउंडबॉक्स प्लेटफॉर्म और एक बैक-एंड सपोर्ट सिस्टम शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट का कुल मूल्य लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस साझेदारी से डिजिटल भुगतान के इंफ्रा स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलने और व्यापारियों को बेहतर भुगतान समाधान अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बोर्ड मीटिंग और तिमाही नतीजे

वहीं, शुक्रवार यानी 8 अगस्त को नियोगिन फिनटेक लिमिटेड ने बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग में कंपनी के तिमाही नतीजे और ऑर्डर बुक को लेकर मंजूरी दी गई है। जून तिमाही में नियोगिन फिनटेक का घाटा 1.52 करोड़ रुपये रहा जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में यह 6.49 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 62.23% बढ़कर 81.75 करोड़ रुपये हो गई जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में यह 50.39 करोड़ रुपये थी।

Stock Market Update
