बाजार में भूचाल के बीच डिमांड में रहा यह शेयर, ₹60 तक पहुंचा भाव, इस खबर का असर

Niyogin fintech share price: बीते शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ पेनी शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही एक पेनी शेयर नियोगिन फिनटेक लिमिटेड का है। इस शेयर की कीमत में शुक्रवार को 5 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 60 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 59.20 रुपये थी। यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 4.52% बढ़कर बंद हुआ। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 76 रुपये और 39.83 रुपये है।

सरकारी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट दरअसल, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड ने 7 अगस्त की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी प्रमुख गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी- इसरवे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में बैंक की मर्चेंट एक्वायरिंग सेवाओं में सुधार करना है। इस समझौते के तहत, इसरवे यूपीआई-सक्षम साउंडबॉक्स स्थापित करेगा और व्यापारियों की सहायता के लिए एक संपूर्ण तकनीकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसमें एक मर्चेंट ऐप, एक साउंडबॉक्स प्लेटफॉर्म और एक बैक-एंड सपोर्ट सिस्टम शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट का कुल मूल्य लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस साझेदारी से डिजिटल भुगतान के इंफ्रा स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलने और व्यापारियों को बेहतर भुगतान समाधान अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।