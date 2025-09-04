1 महीने में किया पैसा डबल, अब निगरानी में शेयर, नितिन गडकरी के बेटे हैं कंपनी के MD

कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 108.38% और पिछले एक साल में 625.45% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। बता दें कि प्रमोटर्स के पास जून 2025 तक 67.67% हिस्सेदारी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी हैं।

CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd Share: स्मॉल साइज की कंपनी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में आज गुरुवार को 18वें लगातार सत्र में तेजी देखी गई। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर 5% चढ़कर ₹895.20 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 108.38% और पिछले एक साल में 625.45% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। बता दें कि प्रमोटर्स के पास जून 2025 तक 67.67% हिस्सेदारी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी हैं, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं।

क्या है डिटेल विश्लेषकों के अनुसार, इस उछाल ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी के बाद अब BSE ने इस शेयर को लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त निगरानी (ASM Stage 4) के दायरे में रखा है, ताकि निवेशकों को उच्च मूल्य अस्थिरता के प्रति सचेत किया जा सके। कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि उसकी 38वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 30 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

जून तिमाही के नतीजे CIAN Agro ने जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹52.21 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल ₹9.79 लाख था। इसके साथ ही ऑपरेशन से राजस्व ₹510.80 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के ₹17.47 करोड़ की तुलना में कई गुना अधिक है।