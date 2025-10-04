जेरोधा से ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर, चार्ज लगाने की तैयारी में कंपनी

जेरोधा के सीईओ नितिन कामथ ने एक ब्लॉग पोस्ट में विश्लेषण किया है कि कंपनी को मजबूरन लाखों यूजर्स से ब्रोकरेज शुल्क वसूलने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के नियामकीय बदलावों, बाजार की परिस्थितियों ने जेरोधा की इनकम पर भारी दबाव डाला है।

अगर ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, जेरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ ने चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के चलते उनके ब्रोकरेज हाउस को चार्ज लगाना पड़ सकता है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि हाल के नियामकीय बदलावों और बाजार की परिस्थितियों ने जेरोधा की इनकम पर भारी दबाव डाला है।

क्या कहा नितिन कामथ ने? एक ब्लॉग में नितिन कामथ ने कहा कि जेरोधा को वित्त वर्ष 2026 की जून तिमाही में अपने ब्रोकरेज राजस्व में 40 प्रतिशत की बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ऑप्शन्स ट्रेडिंग पर लगे नियमों में बदलाव और बाजार गतिविधि में कमी है। जेरोधा के 15 साल पूरे होने पर कामथ ने पोस्ट किया। इसी पोस्ट में उन्होंने कहा- अगर ऐसा हुआ, तो हमें व्यवसाय को मजबूत बनाने के लिए इक्विटी डिलीवरी ट्रेडों के लिए ब्रोकरेज लेना शुरू करना पड़ेगा। हमारे ज्यादातर प्रतिस्पर्धी पहले से ही डिलीवरी ट्रेडों के लिए शुल्क लेते हैं। बता दें कि अपने कस्टमर के कारण, जेरोधा ने वर्षों से अपने यूजर्स के लिए शून्य ब्रोकरेज शुल्क बनाए रखा है।

स्थिति नियंत्रण में नहीं जेरोधा के नितिन कामथ ने कहा कि स्थिति कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। कामथ के मुताबिक ज्यादातर चीजें वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम कितना कमाते हैं यह बाजार साइकल, नियमों और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। नियामकों द्वारा ऑप्शंस टर्नओवर की उपयोगिता पर सवाल उठाने का जोखिम हमेशा बना रहता है। नितिन कामथ ने कहा-ऑप्शंस पर एसटीटी में वृद्धि और ऑप्शंस पर एक्सपायरी की अवधि घटाकर दो साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट कर देने से यह जोखिम अब स्पष्ट हो गया है।

किन बदलावों का पड़ा असर? उन्होंने आगे कहा कि इन बदलावों, बीएसडीए (बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट) की सीमा में वृद्धि, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन शुल्क छूट को हटाने और बाजार गतिविधि में सामान्य गिरावट के साथ, पिछले साल हमारे राजस्व और मुनाफे पर असर पड़ा। कामथ ने बताया कि इन बदलावों का असर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में देखने को मिला और अंततः जून वित्त वर्ष 2026 की तिमाही में जेरोधा के राजस्व पर असर पड़ा।