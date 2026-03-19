नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, 40000 आदिवासी छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता एम. अंबानी को आज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) परिसर में प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता एम. अंबानी को प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) परिसर में दिया गया। उन्होंने 40000 आदिवासी छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देने का काम किया। श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहन मुनासिंघे ने KIIT, KISS और KIMS के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत की उपस्थिति में उन्हें यह अवॉर्ड प्रदान किया। यह अवॉर्ड श्रीमती अंबानी की उत्कृष्ट मानवीय पहलों और रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में सामाजिक विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।

बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं: नीता एम. अंबानी

अपने संबोधन में आदिवासी बच्चों को संबोधित करते हुए श्रीमती नीता एम. अंबानी ने कहा, “जो कुछ हमारे बेटे कर सकते हैं, वही हमारी बेटियां भी कर सकती हैं, बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है।” उन्होंने कहा, “हमेशा याद रखें कि आज आप जहां हैं, वह आपकी शुरुआत है, मंजिल नहीं। आप कितनी दूर तक जाएंगे, यह आपके सपनों, आपकी मेहनत और आगे बढ़ते रहने के साहस से तय होगा।” उन्होंने आदिवासी बच्चों पर विश्वास जताते हुए कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है।”

उपलब्धियां हासिल करना सफलता नहीं: अच्युत सामंत

अपनी स्वागत भाषण में डॉ. अच्युत सामंत ने कहा, "सफलता का अर्थ केवल अपने लिए उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में है।" उन्होंने नीता एम अंबानी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि समर्पण के साथ किए गए महान प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उन्होंने उनके बहुआयामी सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज के भौतिकवादी युग में प्रेम और सम्मान अर्जित करना आसान नहीं है, लेकिन श्रीमती अंबानी ने अपने मानवीय कार्यों के माध्यम से लोगों का अपार प्रेम और सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने कीस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड को स्वीकार करने के लिए श्रीमती अंबानी का आभार व्यक्त किया।