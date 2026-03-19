Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, 40000 आदिवासी छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी

Mar 19, 2026 11:35 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता एम. अंबानी को आज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) परिसर में प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, 40000 आदिवासी छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता एम. अंबानी को प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) परिसर में दिया गया। उन्होंने 40000 आदिवासी छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देने का काम किया। श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहन मुनासिंघे ने KIIT, KISS और KIMS के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत की उपस्थिति में उन्हें यह अवॉर्ड प्रदान किया। यह अवॉर्ड श्रीमती अंबानी की उत्कृष्ट मानवीय पहलों और रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में सामाजिक विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।

बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं: नीता एम. अंबानी
अपने संबोधन में आदिवासी बच्चों को संबोधित करते हुए श्रीमती नीता एम. अंबानी ने कहा, “जो कुछ हमारे बेटे कर सकते हैं, वही हमारी बेटियां भी कर सकती हैं, बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है।” उन्होंने कहा, “हमेशा याद रखें कि आज आप जहां हैं, वह आपकी शुरुआत है, मंजिल नहीं। आप कितनी दूर तक जाएंगे, यह आपके सपनों, आपकी मेहनत और आगे बढ़ते रहने के साहस से तय होगा।” उन्होंने आदिवासी बच्चों पर विश्वास जताते हुए कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है।”

ये भी पढ़ें:FASTag Rule: टोल न कटे तो भरना होगा दोगुना जुर्माना, सरकार ने लागू किए सख्त नियम

उपलब्धियां हासिल करना सफलता नहीं: अच्युत सामंत
अपनी स्वागत भाषण में डॉ. अच्युत सामंत ने कहा, "सफलता का अर्थ केवल अपने लिए उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में है।" उन्होंने नीता एम अंबानी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि समर्पण के साथ किए गए महान प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उन्होंने उनके बहुआयामी सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज के भौतिकवादी युग में प्रेम और सम्मान अर्जित करना आसान नहीं है, लेकिन श्रीमती अंबानी ने अपने मानवीय कार्यों के माध्यम से लोगों का अपार प्रेम और सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने कीस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड को स्वीकार करने के लिए श्रीमती अंबानी का आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:₹22 लाख करोड़ के पार गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रिफंड जारी करने में आई गिरावट
ये भी पढ़ें:इंडिगो ने फिर शुरू की दुबई की उड़ान, तनाव के बीच ट्रैक पर लौट रही फ्लाइट सर्विस

कई महान हस्तियों को दिया जा चुका ये अवॉर्ड
डॉ. सामंत द्वारा 2008 में शुरू किया गया KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दुनिया भर में मानवीय सेवा की भावना को दर्शाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र और गोल्ड प्लेटिड ट्रॉफी शामिल होती है। पिछले सालों में यह पुरस्कार विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विभिन्न महाद्वीपों की विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किया गया है। पूर्व में यह सम्मान रतन टाटा, पूज्य दलाई लामा और अनिरुद्ध जगन्नाथ सहित कई अन्य हस्तियों को दिया जा चुका है। KISS दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी विश्वविद्यालय है, जहां लगभग 80,000 आदिवासी बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, आवास और समग्र विकास की सुविधा प्रदान की जाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Nita ambani Reliance Jio Reliance Power अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,