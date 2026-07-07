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अमेरिका में नीता अंबानी का डंका! इसके लिए मिला इतना बड़ा सम्मान, भारत का बढ़ाया मान

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • नीता अंबानी को अमेरिका के फ्लोरिडा में सम्मानित किया गया
  • उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान मिला
  • इसके अलावा टैम्पा शहर की मेयर ने उन्हें 'Key to the City' भी भेंट की, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है
अमेरिका में नीता अंबानी का डंका! इसके लिए मिला इतना बड़ा सम्मान, भारत का बढ़ाया मान

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को अमेरिका में उनके सामाजिक कार्यों के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। उन्हें फ्लोरिडा के टैम्पा शहर में आयोजित एक समारोह में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) की ओर से (AAPI Humanitarian Award) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान को देखते हुए दिया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इस मौके पर टैम्पा शहर की मेयर जेन कास्टर ने नीता अंबानी को ‘Key to the City of Tampa’ भी भेंट की। यह अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ा हो। इसका अर्थ यह भी है कि शहर उस व्यक्ति का खास सम्मान और स्वागत करता है।

द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के जरिए देशभर में कई बड़े सामाजिक अभियान चलाए हैं। फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, आपदा राहत, खेलों को बढ़ावा देने और भारत की कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया है। इन पहलों से लाखों लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिला है।

इस सम्मान के साथ एक बार फिर यह साबित हुआ है कि नीता अंबानी की समाजसेवा और परोपकार की पहल को अब केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भी पहचान मिल रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर भारत की सामाजिक पहलों और परोपकारी नेतृत्व को भी नई पहचान दिलाने वाला है।

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AAPI अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है। यह संस्था हर साल उन लोगों को सम्मानित करती है, जिन्होंने समाज और मानवता की सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। नीता अंबानी को मिला यह सम्मान उनके वर्षों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों और मानव कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जा रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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