IPO ने दिया झटका, पहले दिन ही टूटकर 108 रुपये पर आया शेयर, निवेशक निराश

NIS Management BSE SME IPO Listing: एनआईएस मैनेजमेंट बीएसई एसएमई आईपीओ की खराब शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयरों की 2.70 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ 108 रुपये पर लिस्टिंग हुई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:53 AM
NIS Management BSE SME IPO Listing: एनआईएस मैनेजमेंट बीएसई एसएमई आईपीओ की खराब शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयरों की 2.70 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ 108 रुपये पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 111 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। वहीं, 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना पड़ा था।

ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की स्थिति ठीक नहीं थी। उसी के बाद से ही खराब लिस्टिंग के संकेत मिलने लगे थे। हालांकि, बीते दो दिन में घरेलू बाजार की स्थिति में सुधार हुआ है। जिससे निवेशकों की उम्मीद बढ़ी थी। लेकिन लिस्टिंग से झटका लगा है।

ये भी पढ़ें:2 कंपनियों का IPO आज से ओपन, तीन हो रहे हैं बंद, चेक करें GMP और प्राइस बैंड

3 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया आईपीओ

एनआईएस मैनेजमेंट बीएसई एसएमई आईपीओ निवेशकों के लिए 25 अगस्त को खुला था। इस आईपीओ पर रिटेल निवेशकों के पास 28 अगस्त तक दांव लगाने का मौका था। इन तीन दिनों के दौरान आईपीओ को 3.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 1.10 गुना, क्यूआईबी में 2.12 गुना और एनआईआई कैटगरी में 9.15 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 22 अगस्त को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 16.72 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

ये भी पढ़ें:फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का शेयर आज 5% चढ़ा, इस मुलाकात का दिखा असर

क्या था आईपीओ का साइज

एनआईएस मैनेजमेंट आईपीओ का साइज 60.01 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 47 लाख फ्रेश शेयर जारी किय है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 7 हजार फ्रेश शेयर जारी किया है।

इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं, Maashitla Securities Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान निवेश करने की सलाह नहीं देता है।)

