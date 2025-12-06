रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं… गिरती करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा

संक्षेप: भारतीय रुपया इन दिनों अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

भारतीय रुपया इन दिनों अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) के 23वें एडिशन में उन्होंने कहा, ‘रुपया अपनी राह खुद बना लेगा।’ उन्होंने बताया कि मुद्रा को लेकर होने वाली बहस को पुरानी स्थितियों से नहीं, बल्कि मौजूदा आर्थिक हकीकतों के आधार पर देखना चाहिए। सीतारमण ने जोर दिया कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विकास तेज हो तो रुपया—डॉलर विनिमय दर को उसी संदर्भ में समझना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्वकालिक निचले स्तर तक फिसल गया था गौरतलब है कि 4 दिसंबर को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ₹90.46 के सर्वकालिक निचले स्तर तक फिसल गया था। इसका मुख्य कारण भारत–अमेरिका ट्रेड डील में देरी और लगातार विदेशी निवेश की निकासी बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा तब हो रहा है जब देश में खुदरा महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर कम है और जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर है। वित्त मंत्री के अनुसार, जब रुपया कमजोर होता है तो आम तौर पर माना जाता है कि निर्यातकों को इसका फायदा मिलता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने कई आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा रखे हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ इसी वजह से रुपये की गिरावट को ‘फायदे’ के रूप में पेश करना पूरी तरह संतोषजनक तर्क नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा वित्त मंत्रालय का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। दूसरी तिमाही (Q2FY26) में जहां जीडीपी वृद्धि 8.2% के छह-तिमाही उच्च स्तर पर पहुंची, वहीं अक्टूबर में खुदरा महंगाई 0.25% पर आ गई — जो एक रिकॉर्ड लो है। सीतारमण ने भरोसा जताया कि इस साल (FY26) आर्थिक वृद्धि 7% या उससे भी अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आर्थिक स्थिति कई बड़े देशों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और तेज़ है और यही असल वजह है कि रुपया गिरने के बावजूद अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है।