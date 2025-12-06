रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं… गिरती करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Nirmala Sitharaman at HTLS 2025 says Rupee will find its way
संक्षेप:

भारतीय रुपया इन दिनों अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Dec 06, 2025 01:52 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय रुपया इन दिनों अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुपये को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) के 23वें एडिशन में उन्होंने कहा, ‘रुपया अपनी राह खुद बना लेगा।’ उन्होंने बताया कि मुद्रा को लेकर होने वाली बहस को पुरानी स्थितियों से नहीं, बल्कि मौजूदा आर्थिक हकीकतों के आधार पर देखना चाहिए। सीतारमण ने जोर दिया कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विकास तेज हो तो रुपया—डॉलर विनिमय दर को उसी संदर्भ में समझना चाहिए।

सर्वकालिक निचले स्तर तक फिसल गया था

गौरतलब है कि 4 दिसंबर को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ₹90.46 के सर्वकालिक निचले स्तर तक फिसल गया था। इसका मुख्य कारण भारत–अमेरिका ट्रेड डील में देरी और लगातार विदेशी निवेश की निकासी बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा तब हो रहा है जब देश में खुदरा महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर कम है और जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर है। वित्त मंत्री के अनुसार, जब रुपया कमजोर होता है तो आम तौर पर माना जाता है कि निर्यातकों को इसका फायदा मिलता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने कई आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा रखे हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ इसी वजह से रुपये की गिरावट को ‘फायदे’ के रूप में पेश करना पूरी तरह संतोषजनक तर्क नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा

वित्त मंत्रालय का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। दूसरी तिमाही (Q2FY26) में जहां जीडीपी वृद्धि 8.2% के छह-तिमाही उच्च स्तर पर पहुंची, वहीं अक्टूबर में खुदरा महंगाई 0.25% पर आ गई — जो एक रिकॉर्ड लो है। सीतारमण ने भरोसा जताया कि इस साल (FY26) आर्थिक वृद्धि 7% या उससे भी अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आर्थिक स्थिति कई बड़े देशों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और तेज़ है और यही असल वजह है कि रुपया गिरने के बावजूद अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है।

आयकर में कटौती और जीएसटी दरों के सरलीकरण जैसे दो बड़े सुधारों पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इनके प्रभाव का सही आकलन आने वाले समय में दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स में बदलावों का असर टैक्स कलेक्शन में अगले साल साफ नज़र आएगा, लेकिन आम लोगों के खर्च में बढ़ोतरी अभी से दिखने लगी है। वहीं, जीएसटी में हुए बदलाव पूरे देश में एक समान लागू होते हैं, इसलिए इनके परिणामों को मध्यम अवधि में देखना ज्यादा उचित होगा। कुल मिलाकर, सरकार का मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचे और लगातार सुधारों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले महीनों में भी पटरी पर ही रहेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
