निखिल कामथ ने इस सोलर कंपनी में किया 137.50 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट, जानें प्लान

चर्चित निवेशक और जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ (Nikhil Kamath) ने सोमवार को दी जानकारी में बताया कि उन्होंने 137.50 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट गोल्डी सोलर में किया है। यह कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:40 PM
चर्चित निवेशक और जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ (Nikhil Kamath) ने सोमवार को दी जानकारी में बताया कि उन्होंने 137.50 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट गोल्डी सोलर में किया है। यह कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है। इस नए निवेश की मदद से गोल्डी सोलर अपनी प्रोडक्शन क्षमता और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करेगी।

क्या कुछ कहा है निखिल कामथ ने?

इस निवेश पर निखिल कामथ ने कहा, “भारत में रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है। इसके साथ ही यह एक ग्लोबल कंपनी बनाने की अपार संभावना भी है। हमारा इन कंपनियों को सहयोग भारत को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करेगा।”

क्या है गोल्डी सोलर का प्लान

बीते 12 महीने के दौरान गोल्डी सोलर ने अपनी पीवी मॉड्यूल के प्रोडक्शन की क्षमता को 4 गुना बढ़ाते हुए 3 गीगावाट से 14.7 गीगावाट तक पहुंच दिया है। कंपनी गुजरात के सूरत में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना रही है। कंपनी का कहना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भारत की क्लीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना लक्ष्य है।

2011 में बनी थी कंपनी

इस कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के सूरत में है। कंपनी के फाउंडर ईश्वरभाई धोलकिया हैं। मौजूदा समय में यह कंपनी देश की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल उत्पादन करने वाली कंपनी है। कंपनी अब देश की जरूरतों के साथ-साथ विदेश में एक्सपोर्ट करने की योजना पर काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही है।

सोलर एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी के साथ उभर रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने 2030 के लिए 280 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। पीएलआई स्कीम का फायदा भी ये कंपनियां उठा रही हैं। अभी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में लिस्टिंग की संभावनाओं को नाकरा नहीं जा सकता।

