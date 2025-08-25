Nikhil Kamath and Madhusudan Kela lost 100 crores in Nazara shares crash huge निखिल कामथ और मधुसूदन केला को इस शेयर से ₹100 करोड़ का नुकसान, निवेशकों में हड़कंप, बड़ी गिरावट, Business Hindi News - Hindustan
निखिल कामथ और मधुसूदन केला को इस शेयर से ₹100 करोड़ का नुकसान, निवेशकों में हड़कंप, बड़ी गिरावट

कंपनी के शेयर की कीमत चार दिनों में लगभग 26.6% गिर गई और अकेले सोमवार को ही 12% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे शेयर का इंट्राडे लो ₹1,014.75 तक पहुंच गया। बता दें कि शेयर बाजार की दिग्गज निवेश रेखा झुनझुनवाला ने भी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 05:52 PM


Nazara Technologies shares: नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भारी गिरावट के कारण दिग्गज निवेशक निखिल कामथ और मधुसूदन केला को केवल चार कारोबारी दिनों में संयुक्त रूप से 100 करोड़ रुपये का मार्क-टू-मार्केट नुकसान हुआ है। कामथ की हिस्सेदारी का मूल्य 19 अगस्त के 211 करोड़ रुपये से घटकर आज 152.7 करोड़ रुपये रह गया, यानी सिर्फ चार दिनों में लगभग 58.30 करोड़ रुपये का नुकसान। इसी अवधि में केला की हिस्सेदारी का मूल्य 153.63 करोड़ रुपये से घटकर 111.25 करोड़ रुपये रह गया, जिससे लगभग 42.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।बता दें कि आज सोमवार को कंपनी के शेयर 1,108 रुपये पर बंद हुए।

क्या है डिटेल

इस भारी गिरावट के पीछे मुख्य कारण था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी मिलना, जिसके तहत रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग (RMG) पर प्रतिबंध और कड़ी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया। यह कदम नजारा के मूनशाइन टेक्नोलॉजी (PokerBaazi में हिस्सेदारी) से जुड़े होने के कारण निवेशकों के बीच चिंताएं पैदा कर दी है। हालांकि, कंपनी ने बीते बुधवार को बीएसई को दी गई एक नियामकीय सूचना में कहा था कि नजारा का रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कारोबार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी ने कहा कि आरएमजी में कंपनी का एकमात्र अप्रत्यक्ष निवेश, मूनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पोकरबाजी) है जिसमें उसकी 46.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

ब्रोकरेज की राय

बता दें कि इससे पहले शेयर बाजार की दिग्गज निवेश रेखा झुनझुनवाला ने कंपनी के सारे शेयर बेच दिए। इधर, ICICI सिक्योरिटीज ने कंपनी का रेटिंग ‘जोड़े’ से घटाकर ‘कम करें’ कर दी और टारगेट प्राइस ₹1,500 से घटाकर ₹1,100 कर दिया। कंपनी के शेयर की कीमत चार दिनों में लगभग 26.6% गिर गई और अकेले सोमवार को ही 12% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे शेयर का इंट्राडे लो ₹1,014.75 तक पहुंच गया।

