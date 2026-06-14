Nike का भारत में बड़ा दांव! बेंगलुरु में लिया ऑफिस, देगा ₹121 करोड़ किराया
मुख्य बातें
- Nike इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने बेंगलुरु के Bagmane Tech Park में 1.25 लाख वर्गफुट से ज्यादा ऑफिस स्पेस पांच साल के लिए लीज पर लिया है
- इस डील की कुल कीमत करीब ₹121 करोड़ है
- कंपनी ने दो अलग-अलग समझौतों के तहत यह स्पेस लिया है
भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में से एक बेंगलुरु लगातार वैश्विक कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज स्पोर्ट्सवियर कंपनी Nike ने शहर में अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नाइक (Nike India Technology Center Private Limited) ने बेंगलुरु के प्रसिद्ध बागमाने टेक पार्क (Bagmane Tech Park) में 1.25 लाख वर्गफुट से अधिक ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। इस डील की कुल कीमत लगभग 121 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि लीज की अवधि पांच साल तय की गई है।
प्रॉपर्टी दस्तावेजों के अनुसार, नाइक (Nike) ने यह ऑफिस स्पेस दो अलग-अलग समझौतों के तहत किराए पर लिया है। पहले समझौते में कंपनी ने बागमाने टेक पार्क (Bagmane Tech Park) के ओलंपिया बिल्डिंग (Olympia Building) की तीसरी मंजिल पर लगभग 48,639 वर्गफुट क्षेत्र लिया है। इस स्पेस के लिए कंपनी शुरुआती तौर पर हर महीने करीब 80.25 लाख रुपये किराया देगी। यह लीज जनवरी 2026 से शुरू हुई है, जबकि किराए का भुगतान मई 2026 से शुरू किया गया है। इसके साथ कंपनी ने करीब 4.81 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराई है।
दूसरे समझौते के तहत नाइक (Nike) ने Bagmane Tridib भवन में अतिरिक्त 77,000 वर्गफुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। इसमें छठी और सातवीं मंजिल का बड़ा हिस्सा शामिल है। इस स्पेस के लिए कंपनी का शुरुआती मासिक किराया लगभग 1.27 करोड़ रुपये तय किया गया है। दोनों मंजिलों के लिए अलग-अलग लीज अवधि शुरू हुई है, लेकिन किराया भुगतान क्रमशः मई और अगस्त 2026 से शुरू होगा।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों लीज समझौतों में प्रति वर्गफुट किराया 165 रुपये प्रति माह रखा गया है। साथ ही हर तीन साल में किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी शामिल किया गया है। कंपनी ने Bagmane Tridib के लिए करीब 7.62 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी है।
इन दोनों सौदों को मिलाकर नाइक (Nike) को बेंगलुरु में कुल 1,25,639 वर्गफुट का ऑफिस स्पेस और 143 पार्किंग स्लॉट मिले हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी भारत में अपने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑपरेशंस को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा बेंगलुरु के ऑफिस मार्केट के लिए सकारात्मक संकेत है। हाल के वर्षों में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने टेक्नोलॉजी सेंटर और बैकएंड ऑपरेशंस को भारत में विस्तार दे रही हैं, जिसमें बेंगलुरु सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
Bagmane Tech Park पहले से ही कई वैश्विक कंपनियों का प्रमुख कार्यालय केंद्र है। ऐसे में नाइक (Nike) का यह बड़ा निवेश न केवल कंपनी की भारत में बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि बेंगलुरु अभी भी विदेशी निवेशकों और वैश्विक कंपनियों के लिए सबसे आकर्षक कारोबारी गंतव्यों में शामिल है। आने वाले समय में इससे शहर के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।