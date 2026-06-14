Nike का भारत में बड़ा दांव! बेंगलुरु में लिया ऑफिस, देगा ₹121 करोड़ किराया

भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में से एक बेंगलुरु लगातार वैश्विक कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज स्पोर्ट्सवियर कंपनी Nike ने शहर में अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नाइक (Nike India Technology Center Private Limited) ने बेंगलुरु के प्रसिद्ध बागमाने टेक पार्क (Bagmane Tech Park) में 1.25 लाख वर्गफुट से अधिक ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। इस डील की कुल कीमत लगभग 121 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि लीज की अवधि पांच साल तय की गई है।

प्रॉपर्टी दस्तावेजों के अनुसार, नाइक (Nike) ने यह ऑफिस स्पेस दो अलग-अलग समझौतों के तहत किराए पर लिया है। पहले समझौते में कंपनी ने बागमाने टेक पार्क (Bagmane Tech Park) के ओलंपिया बिल्डिंग (Olympia Building) की तीसरी मंजिल पर लगभग 48,639 वर्गफुट क्षेत्र लिया है। इस स्पेस के लिए कंपनी शुरुआती तौर पर हर महीने करीब 80.25 लाख रुपये किराया देगी। यह लीज जनवरी 2026 से शुरू हुई है, जबकि किराए का भुगतान मई 2026 से शुरू किया गया है। इसके साथ कंपनी ने करीब 4.81 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराई है।

दूसरे समझौते के तहत नाइक (Nike) ने Bagmane Tridib भवन में अतिरिक्त 77,000 वर्गफुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। इसमें छठी और सातवीं मंजिल का बड़ा हिस्सा शामिल है। इस स्पेस के लिए कंपनी का शुरुआती मासिक किराया लगभग 1.27 करोड़ रुपये तय किया गया है। दोनों मंजिलों के लिए अलग-अलग लीज अवधि शुरू हुई है, लेकिन किराया भुगतान क्रमशः मई और अगस्त 2026 से शुरू होगा।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों लीज समझौतों में प्रति वर्गफुट किराया 165 रुपये प्रति माह रखा गया है। साथ ही हर तीन साल में किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी शामिल किया गया है। कंपनी ने Bagmane Tridib के लिए करीब 7.62 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी है।

इन दोनों सौदों को मिलाकर नाइक (Nike) को बेंगलुरु में कुल 1,25,639 वर्गफुट का ऑफिस स्पेस और 143 पार्किंग स्लॉट मिले हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी भारत में अपने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑपरेशंस को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा बेंगलुरु के ऑफिस मार्केट के लिए सकारात्मक संकेत है। हाल के वर्षों में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने टेक्नोलॉजी सेंटर और बैकएंड ऑपरेशंस को भारत में विस्तार दे रही हैं, जिसमें बेंगलुरु सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।