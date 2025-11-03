54000 अंक तक जाएगा निफ्टी...कौन से फैक्टर से आएगी तेजी, ब्रोकरेज ने बता दिया
भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी अगले 5 साल में 50 हजार अंक के स्तर को पार कर जाएगा। यह अनुमान घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी का है। आनंद राठी भारतीय शेयर बाजार को लेकर आशावादी है और उनका अनुमान है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 2030 तक 42,000-54,000 के स्तर तक पहुंच जाएगा।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
आनंद राठी के सुजान हाजरा, श्वेता जैन और राज सिंह के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों ने अधिकांश वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2020 और 2025 के बीच लगभग 17 प्रतिशत का औसत वार्षिक अमेरिकी डॉलर रिटर्न दिया है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि यह गति बनी रहेगी क्योंकि भारत संरचनात्मक सुधारों, मजबूत उपभोग प्रवृत्तियों और बेहतर कॉर्पोरेट लाभप्रदता के माध्यम से अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। आनंद राठी की ओर से कुछ फैक्टर का जिक्र किया गया है।
क्या हैं बड़े फैक्टर
ब्रोकरेज ने कहा कि भारत का ग्रोथ घरेलू स्तर पर संचालित है, जो निर्यात के बजाय बढ़ती खपत और निवेश से प्रेरित है। धनी भारतीयों की संख्या 2000 में 2 करोड़ से बढ़कर 2024 में 15 करोड़ हो गई है। साल 2030 तक 24 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो क्रय शक्ति और मांग को बल देती है। इसके अलावा, गरीबी के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। सिर्फ 5 प्रतिशत आबादी ही 3 डॉलर प्रतिदिन की आय सीमा से नीचे है, जिससे एक बड़ा मध्यम वर्ग और उपभोग-आधारित विस्तार के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है।
ब्रोकरेज के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अपने समकक्षों की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज ने इक्विटी स्वामित्व में एक संरचनात्मक बदलाव पर भी प्रकाश डाला। म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने इक्विटी में निवेश लगातार बढ़ाया है और घरेलू भागीदारी दोगुनी हो गई है। आनंद राठी ने रुपये के नरमी को भी एक अहम कारक बताया। 650 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत सेवा निर्यात भारत की वृहद स्थिति मजबूत बनी हुई है। वहीं, तेल पर निर्भरता में कमी और विविध पूंजी प्रवाह स्थिरता को और बढ़ावा देते हैं।