29000 तक जाएगा निफ्टी, शेयर बाजार को लेकर Goldman Sachs का बड़ा दावा, इन सेक्टर्स पर बुलिश

संक्षेप: भले ही घरेलू शेयर बाजार इस समय संघर्ष कर रहा है लेकिन ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs को उम्मीद की स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। सोमवार को ब्रोकरेज हाउस ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है।

Mon, 10 Nov 2025 09:55 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
भले ही घरेलू शेयर बाजार इस समय संघर्ष कर रहा है लेकिन ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs को उम्मीद की स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। सोमवार को ब्रोकरेज हाउस ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग को बढ़ाते हुए ‘ओवरवेट’ कर दिया है। इससे पहले इसी ब्रोकरेज हाउस ने अक्टूबर 2024 में भारतीय शेयर बाजारों के लिए रेटिंग को घटाते हुए न्यूट्रल कर दिया था। Goldman Sachs की तरफ से निफ्टी 50 के लिए 29000 का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि निफ्टी दिसंबर 2026 तक इस स्तर पर पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में घरेलू स्टॉक मार्केट अगले 13 महीने में 14% की छलांग लगाएगा।

इस सेक्टर्स पर बुलिश है ब्रोकरेज हाउस

Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल, कंज्यूमर्स, डिफेंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी की उम्मीद जताई है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ने कमाई में आई गिरावट, बाहरी दबाव और एआई की वजह से निवेशकों में चिंता की स्थिति को रेखांकित किया है। बता दें, ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट्स में कहा है कि आने वाले साल में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन शानदार रहेगा।

ब्रोकरेज हाउस ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी की कटौती के कारण भारत की विकास दर में अगले दो साल में सुधार होगी। इसके अलावा कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इससे भी बाजार पर पॉजिटिव असर दिखेगा।

विदेशी निवेशकों की हो रही वापसी

पिछले एक साल में विदेशी निवेशकों ने करीब 30 बिलियन डॉलर के शेयरों को बेच दिया था। लेकिन हाल ही में एक बार फिर से विदेशी निवेशकों की घरेलू शेयर बाजारों में वापसी होते हुए दिखाई दे रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

