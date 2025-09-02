Nifty may hit 26800 by march in goldilocks scenario says axis securities lists 15 stocks to buy निफ्टी की लगने वाली है लंबी छलांग, ब्रोकरेज ने तैयार की 15 स्टॉक की लिस्ट, चेक करें टारगेट प्राइस, Business Hindi News - Hindustan
निफ्टी की लगने वाली है लंबी छलांग, ब्रोकरेज ने तैयार की 15 स्टॉक की लिस्ट, चेक करें टारगेट प्राइस

शेयर बाजार के सूचकांक बिकवाली मोड में हैं। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 24600 अंक के नीचे है लेकिन घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज का अनुमान है कि यह आने वाले दिनों में 26,500 अंक के पार जाएगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:22 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक बिकवाली मोड में हैं। शेयर बाजार के सूचकांक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 24600 अंक के नीचे है लेकिन घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज का अनुमान है कि यह आने वाले दिनों में 26,500 अंक के पार जाएगा।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

ब्रोकरेज का मानना ​​है कि भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क निफ्टी-50, कम अस्थिरता और अमेरिकी बाजार में सॉफ्ट लैंडिंग के कारण मार्च 2026 तक 26,800 के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा- निफ्टी 50 की आय वित्त वर्ष 23-27 के दौरान 17-18 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। निफ्टी का बेस या सर्वाधिक संभावित या अपेक्षित लक्ष्य 25,500 है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा-हम मार्च 2026 के निफ्टी लक्ष्य को मार्च 2027 की आय के 20 गुना पर मूल्यांकित करके संशोधित कर 25,500 कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही से आय में सुधार की उम्मीदों के आधार पर हमें अपने लक्ष्य में वृद्धि का जोखिम दिखाई देता है। तेजी की स्थिति में एक्सिस सिक्योरिटीज मार्च 2026 के लिए 26,800 का लक्ष्य है। मंदी की स्थिति में 21,600 का लक्ष्य निर्धारित है।

एक्सिस ने कहा-हमारा मानना ​​है कि ट्रंप प्रशासन में नीतिगत बदलाव की संभावना के कारण बाजार औसत से ऊपर के मूल्यांकन पर कारोबार करेगा। ब्रोकरेज फर्म ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप टैरिफ के कारण ग्लोबल डेवलपमेंट का आउटलुक धुंधला हो गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अलग-अलग क्षेत्रों में 15 शेयरों का चयन किया है। इसमें लार्ज-कैप के नौ शेयर और मिड-कैप, स्मॉल-कैप के तीन-तीन शेयर शामिल हैं।

खरीदने के लिए लार्ज-कैप शेयर

एचडीएफसी बैंक (टारगेट प्राइस: ₹1150)

एसबीआई (टारगेट प्राइस: ₹1025)

भारती एयरटेल (टारगेट प्राइस: ₹2300)

बजाज फाइनेंस (टारगेट प्राइस: ₹1100)

वरुण बेवरेजेज (टारगेट प्राइस: ₹590)

श्रीराम फाइनेंस (टारगेट प्राइस: ₹750)

एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) (टारगेट प्राइस: ₹5280)

ल्यूपिन (टारगेट प्राइस: ₹2400)

मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट (टारगेट प्राइस: ₹1450)

मिड-कैप शेयर

हीरो मोटोकॉर्प (टारगेट प्राइस: ₹5900)

प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स (टारगेट प्राइस: ₹2000)

एपीएल अपोलो ट्यूब्स (टारगेट प्राइस: ₹1950)

स्मॉल-कैप शेयर

किर्लोस्कर ब्रदर्स (टारगेट प्राइस: ₹2330)

संसेरा इंजीनियरिंग (टारगेट प्राइस: ₹1500)

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल (टारगेट प्राइस: ₹1470)

