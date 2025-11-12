7% तक गिरेगा निफ्टी, शेयर बाजार में आ सकती है भारी गिरावट... एनालिस्ट की चेतावनी
संक्षेप: रिपोर्ट के अनुसार, अगर एनडीए सरकार गिरती है और उसकी जगह नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में कोई मध्यपंथी गठबंधन सत्ता में आता है, तो शेयर बाजार पर तुरंत प्रभाव पड़ सकता है।
Stock Market Outlook: भारत के शेयर बाज़ारों में आने वाले दिनों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दलाल स्ट्रीट पर राजनीतिक अनिश्चितता का असर गहराता जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले के बीच एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि अगर सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) सरकार केंद्र में बहुमत खो देती है, तो बाजार को एक नए झटके का सामना करना पड़ सकता है।
'कोएलिशन डिस्काउंट' की आशंका
घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर बिहार के चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और केंद्र में एक गठबंधन सरकार बनती है, तो बाजार में 'कोएलिशन डिस्काउंट' देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 'अगर एनडीए सरकार गिरती है और उसकी जगह नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में कोई मध्यपंथी गठबंधन सत्ता में आता है, तो शेयर बाजार पर तुरंत प्रभाव पड़ सकता है।'
निफ्टी में 5–7% तक की गिरावट संभव
InCred Equities का अनुमान है कि ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स (Nifty 50) में 5 से 7 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। यह वही पैटर्न होगा जो पहले भी राजनीतिक अस्थिरता या सरकार बदलने के संकेतों के समय देखने को मिला था। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशक राजनीतिक स्थिरता को भारत की आर्थिक वृद्धि का एक अहम आधार मानते हैं, और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या गठबंधन राजनीति की संभावना बाजारों में निवेशक भावना को कमजोर कर सकती है।
पिछली घटनाओं का संदर्भ
ब्रोकरेज फर्म ने अपने विश्लेषण में बताया कि अतीत में जब भी केंद्र में गठबंधन सरकार बनी या सत्तारूढ़ दल कमजोर हुआ, तब शेयर बाज़ार में अस्थाई गिरावट देखी गई। हालांकि, लंबे समय में बाज़ार आमतौर पर नीति निरंतरता और आर्थिक सुधारों के आधार पर स्थिरता हासिल कर लेता है।
राजनीतिक संकेतों पर निवेशकों की नजर
बिहार चुनाव के नतीजे इस बार केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं माने जा रहे, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि यदि एनडीए अपनी स्थिति मजबूत रखता है, तो बाजारों में राहत की लहर दिख सकती है। लेकिन अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, तो शॉर्ट-टर्म सेलऑफ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।