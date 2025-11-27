1 साल में निफ्टी ने लगाई 2600 अंकों की छलांग, इन 5 शेयरों का रहा बड़ा योगदान

संक्षेप: पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 8% से अधिक यानी 2000 अंकों से ज्यादा का मजबूत रिटर्न दिया है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक, इस सूचकांक में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसने 2600 से अधिक अंक जोड़े हैं।

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार, 27 नवंबर को नए कीर्तिमान स्थापित किए। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच निफ्टी 50 ने 14 महीने के अंतराल के बाद एक नया रिकॉर्ड हाई छुआ और बीएसई सेंसेक्स भी नया ऑल टाइम 86055 को टच किया। वहीं निफ्टी 50 ने 26,310 का नया रिकॉर्ड बनाया, जो सितंबर 2024 में दर्ज अपने पिछले रिकॉर्ड 26,277.35 से ऊपर है।

निफ्टी का शानदार प्रदर्शन पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 8% से अधिक यानी 2000 अंकों से ज्यादा का मजबूत रिटर्न दिया है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक, इस सूचकांक में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसने 2600 से अधिक अंक जोड़े हैं। यह घरेलू निवेश के मजबूत प्रवाह, कंपनियों की ठोस कमाई और वैश्विक जोखिम लेने की रुझान में सुधार को दर्शाता है।

रैली में अगुआ रहे ये टॉप-5 शेयर बजाज फाइनेंस यह एनबीएफसी स्टॉक पिछले एक साल में 54% चढ़ा है और यह बेंचमार्क इंडेक्स में सबसे बड़ा गेनर रहा। आज भी यह 2.90% चढ़कर 1040.10 रुपये के अपने दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। यह अक्टूबर 2025 में छुए गए अपने शीर्ष 1,102.45 रुपये से अभी भी लगभग 5% नीचे है। पिछले 5 वर्षों में इस शेयर ने 112% का शानदार रिटर्न दिया है।

मारुति सुजुकी इस ऑटो कंपनी के शेयर में इस अवधि में 45% की तेजी आई है, जो इसे पिछले एक साल में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बनाती है। हालांकि, आज बाजार में तेजी के बावजूद इसके शेयर में 0.6% की गिरावट देखी गई। पिछले 5 वर्षों में इस शेयर ने 129% का रिटर्न दिया है।

ऑयशर मोटर्स इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 44% की बढ़त दर्ज की। हालांकि, आज बाजार में तेजी के बावजूद इसमें 2% की गिरावट देखी गई। पिछले 5 वर्षों में इस शेयर ने 179% का रिटर्न दिया है।

श्रीराम फाइनेंस इस एनबीएफसी के शेयर ने पिछले एक साल में 43% की बढ़ोतरी की। आज यह 1.35% चढ़कर 868.85 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुँच गया। पिछले 5 वर्षों में इस शेयर ने 305% का शानदार रिटर्न दिया है।