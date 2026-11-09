निफ्टी 40000 तक पहुंचने की उम्मीद, 20% उछल सकते हैं बैंकिंग शेयर
मुख्य बातें
- Nifty Outlook: निफ्टी के लिए 26,300 का स्तर अहम है
- इसके ऊपर मजबूती से निकलने पर एनएसई के 50 शेयरों वाले इस बेंचमार्क इंडेक्स के 31,000 से 40,000 तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है
- बैंक निफ्टी में फरवरी से बना ट्रेडिंग दायरा टूट चुका है
- इससे इसमें करीब 20% तेजी की संभावना है
Nifty Outlook: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के विशेषज्ञ लॉरेंस बालैंको ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। उनके मुताबिक, लॉन्ग टर्म में निफ्टी 40,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, बैंकिंग शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 20 प्रतिशत तक तेजी आने की संभावना है।
बालैंको के मुताबिक, निफ्टी के लिए 26,300 का स्तर अहम है। इसके ऊपर मजबूती से निकलने पर एनएसई के 50 शेयरों वाले इस बेंचमार्क इंडेक्स के 31,000 से 40,000 तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत तक निफ्टी का 25,500 के ऊपर बंद होना बाजार के लिए सकारात्मक संकेत होगा।
बैंक निफ्टी 70,000 तक जाने का अनुमान
बालैंको का मानना है कि बैंक निफ्टी में फरवरी से बना ट्रेडिंग दायरा टूट चुका है। इससे इसमें करीब 20% तेजी की संभावना है। उन्होंने बैंक निफ्टी के लिए 70,000 का लक्ष्य दिया है। बैंकिंग शेयरों में ICICI Bank उनकी प्रमुख पसंद है। इसके लिए उन्होंने 1,900 से 2,000 रुपये का टार्गेट बताया है।
आईटी शेयरों में भी तेजी की उम्मीद: CLSA के एक्सपर्ट के मुताबिक, आईटी सेक्टर भी बाजार को मजबूती दे सकता है। एनएसई आईटी इंडेक्स में तकनीकी रूप से तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
कच्चे तेल और रुपये पर नजर
बालैंको के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आना भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक होगा। वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के स्तर से मजबूत होकर 91 तक पहुंच सकता है।
सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड लगभग 97.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले, मध्य पूर्व के संघर्ष को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में प्रगति की उम्मीदों के बीच, पिछले हफ्ते इसमें लगभग 17 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी।
बता दें अक्टूबर के अंत में छह महीने के हाई पर पहुंचने के बाद से कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे आए हैं। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद बाजार को उम्मीद है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष और नहीं बढ़ेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने को लेकर बातचीत आगे बढ़ती होती है तो ईरान पर नए हमले की संभावना बेहद कम है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें