12 महीने में 29000 अंक के पार जाएगा निफ्टी? रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ रहा इंडेक्स
निफ्टी में बंपर उछाल आया है। ब्रोकरेज हाउस पीएल कैपिटल निफ्टी 50 को लेकर बुलिश है औार इसके लिए एक टारगेट प्राइस भी दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि निफ्टी 50 अगले 12 महीनों में 29,000 अंक तक पहुंच जाएगा।
भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से गुलजार है। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए। इस पॉजिटिव माहौल के बीच ब्रोकरेज हाउस पीएल कैपिटल निफ्टी 50 को लेकर बुलिश है औार इसके लिए एक टारगेट प्राइस भी दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि निफ्टी 50 अगले 12 महीनों में 29,000 अंक तक पहुंच जाएगा।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
अपनी इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कई तिमाहियों की आय में गिरावट के बाद बाजार लंबे समय से प्रतीक्षित अपग्रेड साइकल में प्रवेश कर सकता है। इसने इस बात पर जोर डाला कि वित्त वर्ष 26, वित्त वर्ष 27 और वित्त वर्ष 28 के लिए निफ्टी आय संशोधन 5 तिमाहियों में पहली बार सकारात्मक रहे हैं। यह पॉजिटिव रुझान दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में नरम रुख और रूस-यूक्रेन युद्ध की जंग की बढ़ती उम्मीदों के बाद आया है। बता दें कि पिछले तीन महीनों के दौरान निफ्टी में 4% की वृद्धि हुई है। इसमें वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन, अमेरिकी टैरिफ विवाद के समाधान की उम्मीद और जीएसटी युक्तिकरण से त्योहारी और शादी के मौसम में घरेलू मांग में सुधार से सुधार को बल मिला है।
कब 30548 अंक तक जाएगा निफ्टी?
ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक, एनबीएफसी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रक्षा और बंदरगाह 2026 के लिए उसके पसंदीदा विषय बने रहेंगे। हालांकि, ब्रोकरेज आईटी सेवाओं और कमोडिटीज पर कमजोर रुख अपना रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक तेजी की स्थिति में निफ्टी का मूल्यांकन 20.2x रह सकता है और इसका टारगेट 30548 अंक तक जा सकता है। वहीं, मंदी की स्थिति में निफ्टी लंबी अवधि के औसत से 10% डिस्काउंट पर कारोबार कर सकता है। इसका मतलब है कि निफ्टी 26184 अंक के स्तर पर आ जाएगा।
ब्रोकरेज के पोर्टफोलियो में 3 शेयर
पीएल कैपिटल ने अपोलो हॉस्पिटल्स, ल्यूपिन, एम्बर एंटरप्राइजेज और एरिस लाइफसाइंसेज को अपने पोर्टफोलियो लिस्ट से हटा दिया है। इनकी जगह ब्रोकरेज ने अजंता फार्मा, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट को शामिल किया है।