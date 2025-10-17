10,000 अंक चढ़ा निफ्टी बैंक, आज टूटे सभी रिकॉर्ड, दिवाली धमाका या बुलबुला?
संक्षेप: शुक्रवार निफ्टी बैंक अपने आल टाइम हाई 57,651.30 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी बैंक ने पुराने आल टाइम हाई 57,628.40 अंक को क्रॉस करने में सफल रहा है। मार्च 2025 के स्तर से अबतक निफ्टी बैंक में 10,000 अंकों की तेजी देखने को मिल चुकी है।
शुक्रवार निफ्टी बैंक अपने आल टाइम हाई 57,651.30 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी बैंक ने पुराने आल टाइम हाई 57,628.40 अंक को क्रॉस करने में सफल रहा है। मार्च 2025 के स्तर से अबतक निफ्टी बैंक में 10,000 अंकों की तेजी देखने को मिल चुकी है। निफ्टी में उछाल की वजह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित 12 कंपनियों के शेयरों में 229 अंक की तेजी आई है। 2025 में अबतक निफ्टी बैंक इंडेक्स में 13 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि निफ्टी इंडेक्स में 9 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। लेकिन निवेशकों के मन में सवाल है कि कहीं यह तेजी बुलबुला तो नहीं है?
जहां एक तरफ निफ्टी बैंक इंडेक्स मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं निफ्टी आईटी 2025 में सबसे खराब रिटर्न देने वाले इंडेक्स है। 2025 में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अब निफ्टी बैंक के लिए आगे क्या?
निफ्टी बैंक में सबसे बड़ा हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक के शेयरों में इस साल 13 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की उछाल के देखने को मिली है।
इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs का मानना है कि निफ्टी बैंक आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। रिजर्व बैंक पहले ही इस साल अबतक 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है। माना जा रहा है कि इस साल के अंततक एक बार भी से सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है।
इसके अलावा बाजार दूसरी तिमाही के नतीजों का भी सामना कर रहा है। मौजूदा समय में मार्केट को दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स से बहुत उम्मीद नहीं। ऐसे में अगर कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे तो इसका भी फायदा मार्केट को मिलना तय है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)