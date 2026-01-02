सेना ने इस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक को दिया ₹292.69 करोड़ का काम, 10% तक उछला शेयर, फिर से दहाड़ने लगा शेयर

संक्षेप: Defence Stocks: डिफेंस इंजीनियरिंग फर्म Nibe Limited के शेयरों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इसी दिन सामने आई है। स्टॉक एक्सचेंज को डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी ने बताया कि उन्हें 292.69 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से मिला है।

Defence Stocks: डिफेंस इंजीनियरिंग फर्म Nibe Limited के शेयरों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इसी दिन सामने आई है। स्टॉक एक्सचेंज को डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी ने बताया कि उन्हें 292.69 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर इंडियन आर्मी से मिला है। बता दें, 2 जनवरी दिन शुक्रवार को Nibe Limited के शेयर 1179.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुले थे। दिन में 9.98 प्रतिशत की उछाल के बाद यह डिफेंस स्टॉक 1249 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर कंपनी के शेयरों का भाव 9.21 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 1240.25 रुपये के लेवल पर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किस लिए मिला है यह ऑर्डर? इस ऑर्डर के अनुसार कंपनी को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए जमीन सामान, एक्सेसरीज, ईएसपी और गोला-बारुद का उत्पादन और सप्लाई का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर को कंपनी को 12 महीने में पूरा करना है। बता दें, मई 2025 में निबे लिमिटेड को इजारयाल से 300 किलोमीटर के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन और सप्लाई का काम मिला था।

पिछले एक साल में जमकर हुई मुनाफावसूली बीते एक साल में निबे लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2000.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 753.05 रुपये है। निबे लिमिटेड का मार्केट कैप 1798 करोड़ रुपये का है।

दो साल में निबे लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 87 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 205 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 8162 प्रतिशत बढ़ा है।