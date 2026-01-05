Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Nibe Limited gets 292 crore rupee work order share jumps 9 percent
रक्षा मंत्रालय से नया काम मिलते ही 9% चढ़ा डिफेंस स्टॉक, ₹292 करोड़ का वर्क ऑर्डर

रक्षा मंत्रालय से नया काम मिलते ही 9% चढ़ा डिफेंस स्टॉक, ₹292 करोड़ का वर्क ऑर्डर

संक्षेप:

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी निबे लिमिटेड (Nibe Limited) के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को ताबड़तोड़ खरीदारी की गई है। कंपनी के शेयरों में खरीद के पीछे की वजह रक्षा मंत्रालय से मिला नया वर्क ऑर्डर है।

Jan 05, 2026 12:59 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी निबे लिमिटेड (Nibe Limited) के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को ताबड़तोड़ खरीदारी की गई है। कंपनी के शेयरों में खरीद के पीछे की वजह रक्षा मंत्रालय से मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी ने बीते हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि उन्हें 292.69 करोड़ रुपये का काम मिला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मिनी रत्न कंपनी ने 21-23 रुपये सेट किया प्राइस बैंड, GMP दिखा रहा तगड़ा फायदा

कंपनी के शेयरों में 9% की उछाल

बीएसई में आज निबे लिमिटेड के शेयर 1280.30 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 1354.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। इसके बाद निबे लिमिटेड के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है।

कंपनी ने क्या कुछ दी है जानकारी?

निबे लिमिटेड की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के रॉकेट लॉन्चर के लिए बारुद बनाने का वर्क ऑर्डर दिया है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 292.69 करोड़ रुपये है। कंपनी को इसे 12 महीने में पूरा करना है।

ये भी पढ़ें:8% चढ़ा इस प्राइवेट बैंक का शेयर, खरीदारी के पीछे इस बड़ी खबर का हाथ

रिकवरी के मोड पर शेयर

पिछले एक साल में निबे लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि, निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि एक महीने में 30 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2000.55 रुपये और 753.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1885 करोड़ रुपये का है।

दो साल में निबे लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 80 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 183 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 7765 प्रतिशत बढ़ चुका है।

इस डिफेंस स्टॉक ने 2014 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर दो शेयर पर बोनस दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।