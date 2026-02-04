1135% बढ़ा मुनाफा, फार्मा कंपनी का शेयर बना रॉकेट, 20% उछला शेयर का दाम

संक्षेप: फार्मा कंपनी एनजीएल फाइन केम के शेयर रॉकेट सा उड़ गए। एनजीएल फाइन केम के शेयर बुधवार को 20% उछलकर 2188.25 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मुनाफा 1135 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है।

स्मॉलकैप फार्मा कंपनी एनजीएल फाइन केम लिमिटेड के शेयर बुधवार को रॉकेट सा उड़ गए। एनजीएल फाइन केम के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट उछलकर 2188.25 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। दिसंबर 2025 तिमाही में अच्छे वित्तीय नतीजों की वजह से कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। एनजीएल फाइन केम का मुनाफा 1135 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है। फार्मास्युटिकल कंपनी वेटरनेरी और ह्यूमन हेल्थ सेक्टर्स के लिए API, इंटरमीडिएट्स और फॉर्म्युलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है।

1135% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

स्मॉलकैप फार्मा कंपनी एनजीएल फाइन केम लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 1135.43 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 15.69 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1.27 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर तिमाही आधार पर देखें तो एनजीएल फाइन केम का मुनाफा 63.10 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को सितंबर 2025 तिमाही में 9.62 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एनजीएल फाइन केम का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 43.11 पर्सेंट बढ़ा है और यह 127.51 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 89.10 करोड़ रुपये था।