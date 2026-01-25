4 फरवरी से ओपन हो ड्राई फ्रूट्स कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹55, चेक करें GMP

संक्षेप: यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 44.60 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। IPO का कुल साइज करीब ₹23.19 करोड़ से ₹24.53 करोड़ का होगा। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं है।

NFP Sampoorna Foods IPO: एनएफपी संपूर्ण फूड्स आईपीओ फरवरी के पहले हफ्ते में निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। यह कंपनी ड्राई फ्रूट्स और फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में काम करती है, जिसमें खास तौर पर काजू, मखाना, बादाम और अखरोट शामिल हैं। आईपीओ 4 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹52 से ₹55 प्रति शेयर तय किया है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 44.60 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। IPO का कुल साइज करीब ₹23.19 करोड़ से ₹24.53 करोड़ का होगा। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कंपनी का कारोबार एनएफपी संपूर्ण फूड्स आईपीओ की शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी, जब एक पुराने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में बदला गया। कम समय में ही कंपनी ने अपने कारोबार का तेजी से विस्तार किया है और जून 2025 में यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर उसे अपनी 100 फीसदी सब्सिडियरी बना लिया। कंपनी का मुख्य प्रोसेसिंग प्लांट राजस्थान के RIICO इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, जहां आधुनिक मशीनों की मदद से ड्राई फ्रूट्स की सफाई, ग्रेडिंग, उबालना, सुखाना और पैकेजिंग की जाती है। कच्चा माल कंपनी अलग-अलग सोर्स से लेती है—अफ्रीकी देशों से काजू, बिहार के किसानों से मखाना, दिल्ली-एनसीआर से आयातित बादाम और थोक बाजारों से अखरोट। एनएफपी संपूर्ण फूड्स का बिजनेस फिलहाल 95 फीसदी से ज्यादा B2B यानी थोक बिक्री पर आधारित है, हालांकि ई-कॉमर्स के जरिए B2C सेगमेंट में भी धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और हरियाणा कंपनी के प्रमुख बाजार हैं।