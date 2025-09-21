next week 5 companies will trade ex bonus check details here 5 कंपनियां ट्रेड करेंगी इस हफ्ते Ex Bonus, फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट, Business Hindi News - Hindustan
5 कंपनियां ट्रेड करेंगी इस हफ्ते Ex Bonus, फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट

Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 5 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों में Nazara Technologies Ltd भी है। यह कंपनी दूसरी बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। आइए डीटेल्स में जान लेतें हैं इन सभी कंपनियों के विषय में

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:21 PM
Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 5 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों में Nazara Technologies Ltd भी है। यह कंपनी दूसरी बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। आइए डीटेल्स में जान लेतें हैं इन सभी कंपनियों के विषय में ..

1- Sandur Manganese & Iron Ores Ltd

एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए Sandur Manganese & Iron Ores Ltd ने 22 सितंबर यानी सोमवार को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। इससे पहले कंपनी 2024 में एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया था। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक 1.18 प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 478.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1 प्रतिशत गिरा है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 11 बड़ी कंपनियों के IPO, यहां चेक करें प्राइस बैंड और GMP

2- Pidilite Industries Ltd

यह कंपनी 15 साल के बाद फिर से बोनस शेयर देने जा रही है। आखिरी बार कंपनी ने 2010 में बोनस शेयर दिया था। अब इस बार कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। Pidilite Industries Ltd ने बोनस इश्यू के लिए 23 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक 3049.40 रुपये के लेवल पर था। एक साल में Pidilite Industries Ltd के शेयरों का भाव करीब 6 प्रतिशत गिरा है।

3- Time Technoplast Ltd

टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के शेयर 23 सितंबर को एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयरों का भाव बीएसई में 478.35 रुपये था। बीते 1 साल में इस बोनस स्टॉक का भाव करीब 15 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 160 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट कल

4- Chandra Prabhu International Ltd

इस स्मॉल कैप स्टॉक का भाव शुक्रवार को बाजार के क्लोजिंग के टाइम पर 20.20 रुपये था। कंपनी 26 सितंबर को एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले दो शेयरों पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। बता दें, एक साल में यह स्टॉक 26 प्रतिशत नीचे गिरा है।

5- Nazara Technologies Ltd

कंपनी फिर से एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है। Nazara Technologies Ltd ने बोनस शेयर के लिए 26 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इसी दिन कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी 2 हिस्सों में होगा। स्टॉक स्प्लिट के लिए भी इसी दिन को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, Nazara Technologies Ltd के शेयर 2022 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। बीते एक साल में Nazara Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

